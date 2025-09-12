La inflación se mantiene en el 2,7% en agosto por la moderación en el avance del IPC de los alimentos

La inflación en el mes de agosto se situó en el 2,7%, la misma tasa que registró en julio, según datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). A su vez, la tasa anual de la inflación subyacente aumentó una décima, hasta el 2,4%. Hay que recordar que IPC subyacente es el que elimina del análisis los elementos más volátiles -alimentos no elaborados y energía- y por tanto refleja con más precisión el acelerón 'estructural' de los precios.

Precisamente, Estadística ha justificado la estabilización de los precios por el efecto positivo que tuvieron la evolución del IPC de los alimentos y la factura de la luz. Exactamente, en el octavo mes de año la inflación del capítulo 'Vivienda', que es el que incluye la factura de la luz, bajó siete décimas en tasa anual, hasta el 6,0%. A su vez, los alimentos y bebidas no alcohólicas se situaron en una tasa del 2,3%, cuatro décimas inferior a la del mes anterior. Según el INE, lo que más alivió la cesta de la compra fue la bajada en los precios de la fruta, que se redujeron más que en agosto de 2024.

El transporte, por el contrario, tuvo un efecto contrario al aumentar su tasa anual en un punto, hasta el 1,2%. En esto tuvo mucho que ver la bajada de los precios de los carburantes y lubricantes para vehículos personales, que no se detiene pero fue menor que en agosto de 2024. También, la subida del precio en el transporte aéreo de pasajeros, que fue superior a la registrada el mismo mes del año anterior. Nada extraño si se tiene en cuenta que este verano nuestro país ha roto todos los récords en afluencia de turistas.