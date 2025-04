Inestabilidad en las telecomunicaciones y parte de España sigue aún sin servicio

La red de telecomunicaciones permanece afectada por el apagón eléctrico masivo que sufrió España ayer 28 de abril. Un caos histórico derivado del corte energético que pronto se propagó a los teléfonos móviles y fijos dejándolos sin servicio. Poco a poco las compañías van recuperando la operativa pero la conclusión, de momento, es que todavía hay inestabilidad y partes del país sin servicio.

Las telecos mantienen sus comités de crisis activados por el apagón en lo que se ha considerado desde el inicio una situación de emergencia. Han activado desde ayer sus protocolos para tratar de restablecer el servicio y, de momento, es difícil saber con exactitud cuándo volverá a estar todo operativo con normalidad. Desde el primer momento se activaron generadores con motores de diésel y baterías para sostener la red de comunicaciones y evitar un apagón de la red masivo.

Las empresas trabajan desde ayer y lo han hecho durante esta noche para asegurar el suministro en torres de telecomunicaciones, antenas y demás elementos de la red. Todo ello depende de la energía que reciben. Y aunque el suministro eléctrico ha ido volviendo poco a poco, el servicio de telecomunicaciones no está completamente recuperado.

Las sensaciones que mantienen las fuentes consultadas es que a lo largo del día de hoy todavía habrá inestabilidad en la red. Se sigue trabajando en ciertos puntos con generadores y baterías para que haya energía y poder dar el máximo servicio posible al mayor número de usuarios. Sin embargo, hay comunidades autónomas que tienen más problemas que otras.

Vodafone, por ejemplo, reporta que ha recuperado el 95% del tráfico de datos móviles con el 82% de los nodos activos. En este caso, los nodos activos van desde el 94% de Asturias hasta el 50% de Galicia o el 62% de Andalucía. Poco a poco se va recuperando el servicio pero este 29 de abril todavía será una jornada inestable.

Asimismo, cabe la posibilidad de que haya usuarios que tengan cobertura en sus teléfonos pero no datos móviles. Una situación que era más común esta noche pasada y que poco a poco se va solucionando. En cualquier caso, hay usuarios que siguen reportando que no tienen o apenas tienen servicio en sus terminales. Y no se descarta que puedan producirse algunos cortes de red que interrumpan ligeramente el servicio.

