Trump avisa de que la compra de Warner Bros por Netflix «podría ser un problema» por cuota de mercado: «Participaré en esa decisión»

El presidente estadounidense Donald Trump expresó el domingo sus dudas sobre la compra del histórico estudio de Hollywood Warner Bros Discovery por parte de Netflix, afirmando que el gigante del streaming ya tiene «una gran porción del mercado» y que «podría ser un problema».

« ... Participaré en esa decisión», declaró Trump a su llegada a la ceremonia de entrega de premios del Kennedy Center Honors, en referencia a la decisión que enfrentan los reguladores federales que evalúan el acuerdo de casi 83.000 millones de dólares.

La propuesta suscitó inquietudes antimonopolio e indignación entre la élite de Hollywood. Noticia Relacionada Netflix explica a sus suscriptores qué cambia tras la adquisición de Warner Bros En un comunicado, la plataforma de entretenimiento ha explicado a sus usuarios que «aún quedan algunos trámites pendientes antes de cerrar el acuerdo» Trump afirmó que el codirector general de Netflix, Ted Sarandos, acudió recientemente a verle a la Casa Blanca y dijo que «ha realizado uno de los mejores trabajos en la historia del cine». Si la operación se concretara, Netflix se haría con un inmenso catálogo de películas y el prestigioso servicio de streaming HBO Max. Se trata de la mayor operación en el sector desde que Disney compró Fox por 71.000 millones de dólares en 2019. ¿Qué está comprando Netflix? 1 Los estudios de cine de Warner Bros. Discovery, situados en Los Ángeles 2 El catálogo de series, que incluye títulos como 'Los Soprano', 'A dos metros bajo tierra', 'Sexo en Nueva York', 'Juego de Tronos', 'The Big Bang Theory'... 3 El servicio de streaming de HBO 4 El catálogo de cine clásico del estudio 5 El universo DC 6 Sagas cinematográficas como 'Harry Potter' o 'El señor de los anillos' La plataforma se encontraría al frente de un catálogo gigantesco, que incluye las sagas Harry Potter y El señor de los anillos, los superhéroes de DC Studios (Batman y Superman, entre otros) o la serie Juego de tronos. Sin embargo, Netflix no heredaría los canales de cable como CNN y Discovery, que Warner Bros Discovery va a escindir antes de que se cierre el acuerdo. Warner Bros Discovery se puso oficialmente a la venta en octubre tras recibir múltiples ofertas de compra no solicitadas.

