Trump avisa de que la compra de Warner Bros por Netflix «podría ser un problema» por cuota de mercado: «Participaré en esa decisión»

El plan del gigante del streaming todavía tiene que recibir luz verde por parte de los reguladores de competencia de EE.UU. y Europa

Sería la mayor del sector desde que Disney compró Fox por 71.000 millones de dólares en 2019

Donald Trump ha expresado sus dudas por el plan de Netflix de adquirir Warner Bros
Donald Trump ha expresado sus dudas por el plan de Netflix de adquirir Warner Bros AFP

AFP

El presidente estadounidense Donald Trump expresó el domingo sus dudas sobre la compra del histórico estudio de Hollywood Warner Bros Discovery por parte de Netflix, afirmando que el gigante del streaming ya tiene «una gran porción del mercado» y que «podría ser un problema».

« ... Participaré en esa decisión», declaró Trump a su llegada a la ceremonia de entrega de premios del Kennedy Center Honors, en referencia a la decisión que enfrentan los reguladores federales que evalúan el acuerdo de casi 83.000 millones de dólares.

