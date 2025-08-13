La inflación escala al 2,7% en julio lastrada por el precio de la energía y los carburantes El aceite de oliva acumula un descenso del 50% en línea con los precios en origen

Pese a liderar en crecimiento económico respecto a los países de la eurozona, la sensación de la mayoría de españoles es de ahogamiento. Nuestro poder adquisitivo se ve mermado por la insuficiente subida de los salarios, entre otras cosas, mientras el coste de vida es cada vez mayor. Los bienes y servicios en general se encarecen mensualmente, hasta el chocolate. En julio la inflación se elevó hasta el 2,7%, lastrada por los precios de la electricidad y los carburantes, según ha confirmado hoy el Instituto Nacional de Estadística (INE) los datos adelantados el pasado mes.

Así el Índice de Precios al Consumo (IPC) aumentó cuatro décimas con respecto al sexto mes del año, cuando ascendió de un 2% -objetivo establecido por el Banco Central Europeo- a un 2,3%. Por aquel entonces, fuentes del Ministerio de Economía aseguraban que el dato confirmaba una tendencia a la estabilización entorno al porcentaje de referencia pautado por la entidad que preside Christine Lagarde. Lejos de esa 'estabilización' un mes más el precio de los bienes y servicios que consumimos elevarán su precio.

Mientras el índice descontados la energía y alimentos no elaborados, inflación subyacente, registró un leve repunte del 2,3% en julio.

Por su lado, el departamento encabezado por Carlos Cuerpo asegura que el aumento mes a mes de la inflación es "compatible" con el "fuerte dinamismo de la economía española", que el Gobierno se encarga tanto de repetir, alardeando de que España se mantiene como "motor de crecimiento entre los principales países europeos". Y continúan, "la estabilidad de precios, el récord en creación de puestos de trabajo y las subidas de los salarios están permitiendo a las familias recuperar de forma progresiva su poder adquisitivo".

Sin embargo, la otra cara de la moneda muestra que si bien la media bruta del salario español fue de 1.987 euros mensuales -datos de cierre de 2024- tras un crecimiento sostenido desde 2021, la realidad es que ese crecimiento no ha sido para nada acorde al entorno del momento. Los salarios reales en España solo han crecido un 2,76% en los últimos 30 años, es decir, entre 1994 y 2024 nuestro poder de compra apenas ha subido un 0,1% por año, lo que en la práctica significa que el ligero crecimiento de los salarios lleva tiempo estancando nuestro poder adquisitivo. Así, España registra el cuarto peor desempeño de los 38 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), lastrada por un estancamiento de la productividad, según la propia organización.

Asimismo, comparada con la media de la eurozona, la inflación de España es siete décimas superior a la esperada para el mes de julio en el conjunto de países de la zona euro. Se espera, a falta de confirmación, que la inflación del grupo de Estados que comparten moneda permanezca estable en el 2% que fija el BCE, y que ya fue alcanzado el pasado junio.