La escalada del IPC hasta el 3% profundiza en la pérdida de poder adquisitivo de los salarios

Dos clientes compran en una frutería de Vitoria
Bruno Pérez y Xavier Vilaltella

A España le está costando más trabajo que al resto de países de la Europa del euro poner la inflación bajo control. El dato de IPC de septiembre, difundido este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), no solo mostró una escalada del ... indicador hasta el 3% interanual sino que ensanchó la brecha que separa la evolución de los precios en España y en la zona euro (2,2%) hasta las ocho décimas, alargando ya a dos años el periodo en que la inflación doméstica se sitúa por encima de la de nuestros vecinos.

