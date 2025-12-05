Suscribete a
ABC Premium

La industria porcina respira tras la limitación de la zona vetada a la exportación

La Comisión Europea circunscribe la prohibición a 91 municipios con poco peso en el sector, aunque China la mantiene a toda la provincia de Barcelona

El sector pide el sacrificio de 30.000 cerdos de engorde dentro del perímetro de vigilancia

El dispositivo para contener el brote ya llega a los 1.000 efectivos a la espera de comenzar la captura activa de jabalíes

La UME, en la zona cero de la peste porcina: «Con las muestras de sangre podremos saber la extensión del brote»

Miembros de la UME, durante una batida ayer en Collserola para encontrar jabalíes
Miembros de la UME, durante una batida ayer en Collserola para encontrar jabalíes efe
Àlex Gubern

Àlex Gubern

Barcelona

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La industria porcina respira con cierto alivio. La publicación ayer de la orden de la Comisión Europea en la que se establecen los límites de la zona considerada infectada por el brote de peste porcina africana (PPA), zona por tanto vetada a la exportación, ... se ha recibido con una moderada alegría, cautelosa, en tanto que quedan fuera de la misma las dos comarcas de la provincia de Barcelona con un mayor peso en el sector, el Lluçanés y Osona, que concentran por sí solas el 10% del total del sector en Cataluña. «El golpe es duro, pero podría haber sido catastrófico», explica a ABC un empresario del sector. El consejero de Agricultura catalán, Òscar Ordeig, hablaba ayer de un impacto «asumible» si se logra contener el brote, como así está siendo por ahora, y la afectación económica no va a más.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app