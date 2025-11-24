Agricultura pincha con su plan para garantizar pescado y marisco fresco en Navidad

El sector pesquero gana mucha relevancia en la recta final del año por dos motivos. El primero, porque pese a la caída del consumo, en las fechas navideñas se mantiene como un producto de referencia. Por otra parte, a nivel económico, puesto que en ... diciembre se formalizan los días de pesca para el siguiente ejercicio y, como se ha visto este año, si vuelve a haber un recorte los consumidores se quedan sin producto fresco. Con esta ecuación, el resultado final es que existe un serio problema de que no haya todo el pescado y marisco fresco necesario para Navidad.

El año pasado ya hubo un recorte de consideración en los días que los pesqueros podían faenar. En gran medida, los solventaron con una serie de condiciones que impuso Bruselas para, en caso de cumplirlas, poder salir de puerto más días. Pero ha sido insuficiente.

Por este motivo, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha tenido que asignar 13 días adicionales de pesca a la flota de arrastre del Mediterráneo para garantizar su actividad hasta final de año y el abastecimiento de pescado y marisco de cara a la inminente campaña de Navidad.

El propio ministro Luis Planas ha avanzado que esta decisión beneficiará a los 557 barcos que faenan en el Mediterráneo y sus entornos costeros, por lo que con esta nueva asignación se alcanzan los mismos días finales de pesca obtenidos en 2024. Pero la situación no es tan sencilla y, ni mucho menos, solventa el problema.

Según explica a ABC el vicepresidente de Cepesca para los caladeros Mediterráneo y Golfo de Cádiz, José María Gallart, «se trata de una media de días, por eso hay que esperar a la resolución final para ver cómo queda cada barco». Es decir, el anuncio del Gobierno sobre los 13 días adicionales no es tan tajante como parece.

«Por ejemplo, con esa media, el 40% de la flota de Almería no acaba el año, y con 13 días no se termina. Habrá embarcaciones que una o dos semanas antes de que acabe el año van a tener que dejar de pescar», asegura Gallart, que sostiene que se trata de «una cuestión muy compleja».

«Hay puertos donde se pescan distintos productos, y donde faenan unos, no faenan otros. Lo bueno hubiera sido que todo el mundo pudiera pescar esos días. Al dedicar días exactos hay que ver barco por barco».

La confianza del Gobierno

Planas ha reconocido que estos meses son de gran importancia económica para la flota de arrastre por la campaña de Navidad. «Descartamos cualquier posibilidad de que se produzca un desabastecimiento de pescado o de marisco durante estas navidades», ha recalcado, pero el propio sector no lo tiene tan claro.

Con esta medida, después de «numerosas conversaciones» con la Comisión Europea, el Ministerio garantiza que la flota del Mediterráneo pueda planificar sus mareas hasta el cierre del ejercicio, ya que se le está comunicando actualmente a los buques afectados. «Esta asignación extraordinaria permite ofrecer a los armadores y tripulaciones certidumbre, estabilidad y capacidad de planificación para afrontar con garantías los últimos meses del año», señalan desde el Ministerio, pero queda por ver cómo se aplica a la realidad.