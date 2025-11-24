Suscribete a
ABC Premium

Agricultura pincha con su plan para garantizar pescado y marisco fresco en Navidad

El Gobierno ha ampliado en 13 días las jornadas de pesca, aunque eso no afecta a todas las embarcaciones

Las exigencias regulatorias para el sector pesquero cada vez son mayores

El pescado es un producto estrella en Navidad
El pescado es un producto estrella en Navidad EP
Raúl Masa

Raúl Masa

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El sector pesquero gana mucha relevancia en la recta final del año por dos motivos. El primero, porque pese a la caída del consumo, en las fechas navideñas se mantiene como un producto de referencia. Por otra parte, a nivel económico, puesto que en ... diciembre se formalizan los días de pesca para el siguiente ejercicio y, como se ha visto este año, si vuelve a haber un recorte los consumidores se quedan sin producto fresco. Con esta ecuación, el resultado final es que existe un serio problema de que no haya todo el pescado y marisco fresco necesario para Navidad.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app