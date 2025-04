El consumo de luz se desploma a la mitad tras el apagón

El consumo de luz se ha venido abajo en cuestión de pocos minutos después de que a las 12.30 horas se haya producido el apagón que ha afectado al sistema peninsular ibérico. A partir de esa hora, de los algo más de 26 gigavatios (Gw) de demanda programados por Red Eléctrica para ese momento del día, el consumo ha caído a poco más de 13 Gw, según los datos preliminares del gestor eléctrico.

El apagón ha llegado en pleno mediodía, una de las franjas del día en el que más luz se consume por parte de los hogares, pero sobre todo de las empresas (industrias, grandes centros comerciales, etc.). En algunos momentos después del apagón ha llegado a caer a los 10 Gw. No puede quedarse en cero, debido a que en Canarias y Baleares no ha habido apagón. Además, los hospitales y otro tipo de centros mantienen sus propios generadores eléctricos, que explican estos registros.

Además, se ha dado la circunstancia de que la demanda estaba cubierta por las centrales fotovoltaicas. Un 40% de la luz procedía de la solar, mientras que otro 20% llegaba desde las plantas eólicas. El resto -nucleares, ciclos combinados, etc- inyectaban el resto de electricidad para cubrir la demanda que se pedía.