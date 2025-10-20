La vivienda se llevará más de la mitad de los 700 millones en que se presupuesta el Pacto 'Castilla-La Mancha Horizonte 2030'

El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha presentado este lunes ante los agentes sociales, en la sede de la Consejería de Educación, el Eje 4 del Pacto 'Castilla-La Mancha Horizonte 2030', diseñado para promover la cohesión territorial. Este nuevo plan incrementa de forma significativa ... su presupuesto respecto al anterior -que contaba con algo más de 400 millones- hasta alcanzar los aproximadamente 700 millones de euros. Sus principales líneas de actuación se centran en vivienda, movilidad, carreteras y urbanismo, siendo el primero de estos ámbitos el que absorberá, según explicó Hernando, más de la mitad de la inversión total prevista.

En este contexto, el titular de Fomento profundizó en el Plan de Acción de Vivienda que el presidente regional, Emiliano García-Page, adelantó durante el reciente Debate sobre el Estado de la Región. Hernando aseguró que dicho plan, que se pondrá en marcha a partir del próximo año, incluirá «actuaciones que no existen en ningún sitio de España», destacando la posibilidad de acceder a un préstamo a tipo cero que cubrirá el 20% del importe total de la operación, a sumar al 80% que se negocie con el banco elegido.

Durante la reunión, Hernando recordó que el Gobierno autonómico está finalizando el seguimiento del Pacto por la Reactivación Económica y el Empleo 2021-2024, que hasta ahora ha servido «de paraguas para seguir en una senda de progreso y crecimiento de la mano de la sociedad civil en Castilla-La Mancha». El objetivo ahora, añadió, es «relanzar ese compromiso de diálogo social permanente en el diseño de la senda de crecimiento que queremos intensificar de aquí a 2030».

En el ámbito de la vivienda, el consejero destacó la ampliación del precio máximo de venta de los inmuebles susceptibles de recibir ayuda, que pasa de 180.000 a 240.000 euros, «para lograr que entre más gente en este tipo de programas». Según explicó, «es evidente que, si no ampliamos el límite, se quedarían fuera muchas viviendas o muchos municipios donde, precisamente, más dificultades afrontamos», ha asegurado Hernando.

Además, el consejero se ha referido a otra de las grandes barreras para acceder a una vivienda: los impuestos asociados a la hipoteca. En este sentido, anunció una mejora de las deducciones fiscales para jóvenes que compren su primera vivienda en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y en el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, que «se van a reducir prácticamente a la mitad». Con ello, el Gobierno regional pretende «minimizar los gastos de las familias jóvenes y de las personas que deciden comprar una casa en los municipios afectados por la despoblación, para que puedan tener mayores facilidades».