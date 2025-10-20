Suscribete a
La vivienda se llevará más de la mitad de los 700 millones en que se presupuesta el Pacto 'Castilla-La Mancha Horizonte 2030'

El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha insistido en que la Junta pondrá en marcha medidas «que no existen en ningún sitio de España» como los préstamos a tipo cero para cubrir el 20% del precio de compra de una vivienda de hasta 240.000 euros

Page anuncia un plan de vivienda de 75 millones de euros, más suelo y préstamos sin intereses para jóvenes

El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha presentado ante los agentes sociales el Eje 4 del Pacto 'Castilla-La Mancha Horizonte 2030'
A.González Jerez

El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha presentado este lunes ante los agentes sociales, en la sede de la Consejería de Educación, el Eje 4 del Pacto 'Castilla-La Mancha Horizonte 2030', diseñado para promover la cohesión territorial. Este nuevo plan incrementa de forma significativa ... su presupuesto respecto al anterior -que contaba con algo más de 400 millones- hasta alcanzar los aproximadamente 700 millones de euros. Sus principales líneas de actuación se centran en vivienda, movilidad, carreteras y urbanismo, siendo el primero de estos ámbitos el que absorberá, según explicó Hernando, más de la mitad de la inversión total prevista.

