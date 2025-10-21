Sumar sugiere el cese de la ministra Isabel Rodríguez si no ataja el problema de la vivienda
La portavoz de Grupo Plurinacional sugiere a la socialista que «deje paso»: «Se nos está acabando la paciencia con ella», afirma
Los de Yolanda Díaz puentean al PSOE y elaboran su propio decreto ley para «intervenir» la vivienda
«Se nos está acabando la paciencia con ella». Sumar, los socios de coalición del Gobierno, están comenzando a poner su foco en la ministra de Vivienda, la socialista Isabel Rodríguez. Este martes ya han sido algo más claros y han llegado a sugerir ... su cese.
Así se ha expresado la portavoz del Grupo Plurinacional Sumar, Verónica Barbero, desde el Congreso de los Diputados donde ha emplazado a la ministra a «dejar paso» si no ataja el problema acuciante de la vivienda en España.
