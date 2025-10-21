Sumar sugiere el cese de la ministra Isabel Rodríguez si no ataja el problema de la vivienda

La portavoz del Grupo Plurinacional Sumar, Verónica Barbero, este martes en rueda de prensa

«Se nos está acabando la paciencia con ella». Sumar, los socios de coalición del Gobierno, están comenzando a poner su foco en la ministra de Vivienda, la socialista Isabel Rodríguez. Este martes ya han sido algo más claros y han llegado a sugerir ... su cese.

Así se ha expresado la portavoz del Grupo Plurinacional Sumar, Verónica Barbero, desde el Congreso de los Diputados donde ha emplazado a la ministra a «dejar paso» si no ataja el problema acuciante de la vivienda en España. [NOTICIA EN AMPLIACIÓN]

