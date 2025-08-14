Suscribete a
ABC Premium
Última hora
El BBVA lleva al Gobierno ante el Supremo para tumbar su intervención en la opa

El BBVA lleva al Gobierno ante el Supremo para tumbar su intervención en la opa

El banco vasco señala que este proceso no interfiere en el transcurso de la operación

BBVA continúa con la opa sobre el Sabadell pese a la venta de TSB y el macrodividendo

Carlos Torres, presidente de BBVA
Carlos Torres, presidente de BBVA Reuters
Daniel Caballero

Daniel Caballero

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El BBVA lleva al Gobierno ante el Tribunal Supremo para intentar tumbar su intervención en la opa sobre Banco Sabadell, según ha adelantado El Español y ha podido confirmar ABC en fuentes oficiales de la entidad. El grupo vasco disponía hasta el 24 ... de septiembre para adoptar esta decisión pero el recurso lo presentaron el pasado 15 de julio.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app