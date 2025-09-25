Suscribete a
ABC Premium

El enigma de quién tiene el 47% del Sabadell hace impredecible el resultado de la opa

BBVA y los analistas hacen números para intentar averiguar la composición real del accionariado

El BBVA mejora el precio de la opa al Sabadell: cómo queda la oferta, plazos e incógnitas pendientes

El consejero delegado de Banco Sabadell (i), César González-Bueno, y el presidente, Josep Oliu
El consejero delegado de Banco Sabadell (i), César González-Bueno, y el presidente, Josep Oliu EFE
Daniel Caballero

Daniel Caballero

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La oferta de BBVA para hacerse con Banco Sabadell ya es la definitiva, tras la mejora del precio de este pasado lunes. El juego de la opa ahora está en persuadir a los accionistas de la entidad catalana para, cada uno, intentar ... decantar la operación a su favor. Para ello hay que saber a qué accionistas dirigirse, pero la realidad es que la composición de cómo es el accionariado no está clara y eso hace aún más imprevisible el resultado final.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app