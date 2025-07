El banquero de inversión que escuchó la llamada del emprendimiento

Defiende Jorge González-Iglesias que en un mundo en constante transformación, donde los cambios suceden a ritmo vertiginoso, los países que no regeneren su circuito productivo a cierta velocidad se quedarán completamente obsoletos y su economía pasará a manos de otros. Lo hace para reivindicar la necesaria figura del emprendedor innovador, que busca áreas donde se requiere disrupción acelerada y despliega las herramientas para ejecutarla, generando un 'círculo virtuoso' para los distintos actores de la sociedad.

Es lo que persigue con su última startup, Gibobs, que a través de una plataforma gratuita consigue las mejores condiciones del mercado para las hipotecas de sus usuarios particulares. La compañía genera eficiencia en los bancos y les proporciona clientes de los que les gustan, por lo que «las entidades ofrecen precios más bajos a través de nuestra plataforma y, además, nos remuneran. De alguna manera, ponemos en valor su candidatura para un banco, algo que no suele pasar si van directamente a la sucursal, donde parece que muchas veces están pidiendo un favor», comenta el fundador y CEO de la firma, que emplea a 150 personas, financiará este año más de 1.000 millones de euros y crecerá por encima del 100%. Como parte del modelo de negocio, también licencian la tecnología a bancos y empresas inmobiliarias para enriquecer la experiencia de usuario y una tercera vertiente es que conectan a promotores con más de 70 financiadores.

«Dentro de cinco años, más del 80% del mercado va a estar digitalizado, es decir, va a entrar por plataformas como la nuestra o por las propias webs de los bancos. Hacía falta modificar la experiencia por este cambio radical de paradigma y estoy convencido de que vamos a ser una compañía masiva en el próximo lustro», dice. La seguridad con la que se expresa González-Iglesias deja entrever que no es un recién llegado en el universo empresarial (conoce los dos lados, pues también ha sido inversor), donde ha hecho 'callo', como todos, a base de errores que le han servido de aprendizaje.

Y es que, antes de poner en marcha Gibobs, abandonó su puesto en Morgan Stanley para crear, con solo 26 años, Bluemove, pionera del 'carsharing' en España, que fue adquirida por el gigante Europcar. «Yo tenía mucha seguridad personal porque la banca de inversión me había enseñado a convivir con situaciones complicadas, de gran estrés, pero lo que más me faltó y he tenido que ir desarrollando posteriormente es lo que te da la propia experiencia, las cualidades de liderazgo personal que son fundamentales para construir compañías», reflexiona. Quien está al frente de un proyecto sabe que las decisiones delicadas, las que más cuestan tomar, recaen en su persona, por lo que «tienes que mantener la templanza y recordar que eres el faro del equipo y que la energía que muestras de cara al exterior es importante».

El CEO es a menudo la única cara visible de las compañías, pero sin el resto de integrantes, el barco se hunde. Por eso, González-Iglesias incide en que todo emprendedor que se precie debe ser capaz de atraer talento y asegurarse de que permanezca motivado: «Es lo que permite que la organización tenga un circuito de innovación interno suficientemente fuerte para romper las barreras de mercado».

Aunque se dé por sentado, incide en el arte de levantar capital «y entender que la forma de pensar de los inversores es muy diferente a la que te puede decir la lógica». Entre los atributos esperables de un CEO incluye la capacidad de venta, imprescindible para transmitir su mensaje, la habilidad para crear una visión convincente y alinear a los 'stakeholders' en la misma, así como la tolerancia al sufrimiento.

Sobre el papel, reunir estas condiciones quizá parezca sencillo, pero en la práctica, como da buena cuenta el entrevistado, entraña una dificultad mayúscula. «Es una profesión muy compleja que no se la recomiendo a cualquiera», confiesa con sinceridad. Desde su primer emprendimiento hasta ahora, el ecosistema español ha madurado, lo que se refleja en la existencia de más fondos e instrumentos que contribuyen a navegar la incertidumbre. Aun así, el emprendedor considera que falta formación: «Igual que se estudian materias clásicas como humanidades, matemáticas, ciencias, etc., esenciales para configurar el esqueleto de razonamiento, ayudaría mucho que en fases tempranas la población aprendiese mejor a manejar finanzas y las nociones básicas del emprendimiento». En su opinión, «tratándose de una figura tan crucial para la economía, se debería entrenar mejor a las personas para afrontar los desafíos que luego se van a encontrar».

Su carrera, de momento, se focaliza al 100% en Gibobs, donde siente que trabaja por una «misión potentísima», y en disfrutar de tiempo de calidad con lo más valioso de su vida: sus hijos Alicia, Santiago y Rodrigo.

Muy personal

Lugar y fecha de nacimiento. Madrid, 10 de marzo de 1984

Formación. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por CUNEF

Profesión. Emprendedor e inversor. CEO de Gibobs

Aficiones. Jugar al tenis y al golf. Meditar. En verano, le encanta navegar (es capitán de yate) y en invierno esquiar. Pero por encima de todo, compartir tiempo con sus hijos

Lecturas favoritas. 'The social animal', de David Brooks, 'Influence, The Psychology of Persuasion', de Robert B. Cialdini y 'Sapiens', de Yuval Noah Harari

Lugares para perderse. Mar Mediterráneo, Jávea y Formentera

