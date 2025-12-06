Suscribete a
El sector pesquero tilda de «insultante» la propuesta de la UE de los días para faenar

La actividad quedaría limitada a menos de 10 días —el año pasado fueron 27—, lo que supone acabar con el negocio

Los días 11 y 12 de diciembre se deciden las cuotas de pesca en el Mediterráneo para 2026

El sector pesquero español está en la cuerda floja. Los próximos 11 y 12 de diciembre el Consejo de ministros de Pesca de la Unión Europea decide las jornadas de faena para los Estados miembros en las diferentes zonas y artes. La propuesta es ... de 9,6 días de media por buque al año para el arrastre que opera en el Mediterráneo. El malestar es evidente.

