El sector pesquero tilda de «insultante» la propuesta de la UE de los días para faenar

El sector pesquero español está en la cuerda floja. Los próximos 11 y 12 de diciembre el Consejo de ministros de Pesca de la Unión Europea decide las jornadas de faena para los Estados miembros en las diferentes zonas y artes. La propuesta es ... de 9,6 días de media por buque al año para el arrastre que opera en el Mediterráneo. El malestar es evidente.

Por el momento, el sector se ha lanzado por varias vías para trasladar la presión necesaria en los pasillos de Bruselas. Por un lado, desde la Confederación Española de Pesca (Cepesca) han trasladado a la Secretaría General de Pesca su rechazo a la propuesta de la Comisión Europea. Asimismo, ha expresado su esperanza de que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación consiga el apoyo necesario entre los algunos países para impedir que esta propuesta prospere.

En paralelo, diversas federaciones pesqueras con base en Andalucía han mandado una carta al comisario de Pesca, Costas Kadis. De una manera muy contundente recuerdan que el año pasado les dijo que no era su propuesta (fueron 27 días). «Usted nos afirmó que estaba impedido legalmente el poder cambiarla, pero para el futuro tendría en cuenta el esfuerzo realizado por el sector y en particular por el sector pesquero español», asevera la misiva.

Continúan explicando que «el futuro ya está aquí, y esta propuesta que está sobre la mesa sí es la suya. Ha incumplido usted todas las promesas (...) Nos ha sorprendido con una propuesta que resulta insultante, de hecho, hace incluso como buena la del anterior comisario. Hubiera sido más fácil decir que la flota de arrastre comunitaria del Mediterráneo Occidental tiene que desaparecer y punto».

Desde Cepesca sostienen que el planteamiento de la Comisión no se corresponde con los avances constatados en las evaluaciones científicas más recientes, que muestran una mejora en el estado de los recursos pesqueros de la zona. Tampoco refleja, a su juicio, las promesas del comisario de los últimos meses en las que indicaba que había llegado el momento de reconocer el trabajo de los pescadores y compensarlo con más días de actividad.

Por último, el sector recuerda que ha participado activamente en la aplicación de medidas de gestión y control, y que el mantenimiento de la actividad debe conciliar sostenibilidad biológica con viabilidad socioeconómica, evitando decisiones que abocan a la desaparición de la flota y su tejido socioeconómico.