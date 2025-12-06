Suscribete a
España prepara pagos con tarjeta sin conexión y cajeros de emergencia frente a apagones

Las medidas, que supondrían emular una de las funcionalidades del futuro euro digital, se han planteado en una reunión en noviembre entre el supervisor y el sector financiero

España enfila los 10.000 millones de pagos con tarjeta bajo el debate de la soberanía europea

Un usuario con varias tarjetas bancarias frente a un cajero EFE
Daniel Caballero

El gran apagón del pasado 28 de abril dejó al descubierto las costuras no solo del sistema energético español sino también del sistema de pagos. Las compras con tarjeta se volvieron imposibles en la gran mayoría de comercios y los cajeros dejaron de funcionar, tanto ... por la falta de electricidad como de conexión de red. Ante esta situación, España está estudiando y preparando posibles medidas de contingencia ante futuras emergencias como esta para que al menos los pagos y disponer de efectivo no sean un problema.

