La banca advirtió al Gobierno de riesgos por la quita de deuda

Economía se reunió individual y colectivamente con las entidades financieras en el mes de mayo

El sector pidió que se establecieran condiciones para las comunidades que quieran acogerse a la medida

Hacienda cerrará el grifo de la financiación barata del Estado a las CC.AA. tras la quita

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo
Bruno Pérez y Daniel Caballero

La banca transmitió al Gobierno cierta preocupación por la quita de deuda que pretende La Moncloa sobre parte del pasivo de las comunidades autónomas. Las entidades financieras comunicaron al Ejecutivo en reuniones técnicas una serie de dudas, problemas y riesgos que se les ... presentan y que se generarían en general por una medida tan polémica como esta cuyo germen fue asumir deuda de Cataluña en concreto pero que finalmente ha tenido que extenderse a todas las regiones.

