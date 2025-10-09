Suscribete a
Trump anuncia un acuerdo «histórico» entre Israel y Hamás para la liberación de todos los rehenes y el repliegue israelí en Gaza

Las autonomías del PP desechan la quita del Gobierno por inútil: «En dos años vamos a tener el mismo problema de deuda»

Sus alegaciones al anteproyecto de ley del Gobierno tildan la iniciativa de «absurda», «discriminatoria» e «injusta»

Hacienda cerrará el grifo de la financiación barata del Estado a las comunidades autónomas

Los presidentes autonómicos de Murcia, Madrid, Castilla y León y de Andalucía
Bruno Pérez

Bruno Pérez

Si el Gobierno aspiraba a abrir una brecha en el bloque de las comunidades autónomas gobernadas o con participación del PP con la promesa de absorber parte de su deuda y ahorrarles unos cuantos millones en intereses, no parece que la jugada vaya a ... salirle bien. Los ejecutivos populares han aprovechado el trámite de alegaciones al anteproyecto para la absorción de deuda de las CC.AA. para reiterar su rechazo a la iniciativa, nacida de un acuerdo de los socialistas con ERC para la investidura de Pedro Sánchez que comprometía la condonación de 15.000 millones de deuda de la Generalitat y que se ha traducido en la propuesta de transferir al Estado 83.252 millones de deuda autonómica.

