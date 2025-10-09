Las autonomías del PP desechan la quita del Gobierno por inútil: «En dos años vamos a tener el mismo problema de deuda»

Si el Gobierno aspiraba a abrir una brecha en el bloque de las comunidades autónomas gobernadas o con participación del PP con la promesa de absorber parte de su deuda y ahorrarles unos cuantos millones en intereses, no parece que la jugada vaya a ... salirle bien. Los ejecutivos populares han aprovechado el trámite de alegaciones al anteproyecto para la absorción de deuda de las CC.AA. para reiterar su rechazo a la iniciativa, nacida de un acuerdo de los socialistas con ERC para la investidura de Pedro Sánchez que comprometía la condonación de 15.000 millones de deuda de la Generalitat y que se ha traducido en la propuesta de transferir al Estado 83.252 millones de deuda autonómica.

Según las alegaciones a la iniciativa del Gobierno presentadas por los ejecutivos autonómicos populares, a las que ha tenido acceso ABC, el rechazo frontal a la denominada quita de deuda que visibilizaron el mismo día que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, llevó la propuesta al Consejo de Política Fiscal y Financiera, sigue vigente. Mantienen que el traspaso de su deuda a la cuenta del Estado «no tiene sentido» si no se acompaña de una reforma del sistema de financiación autonómica que garantice su suficiencia de recursos, que la maniobra no tiene ninguna ventaja para sus ciudadanos ya que el ahorro que obtengan en intereses no se podrá destinar al gasto social sin incumplir la legislación actual, «en contra de lo que dice el Gobierno»; y que los criterios de distribución de esa absorción de deuda entre las diferentes comunidades autónomas son «arbitrarios», «discriminatorios», «extravagantes» e incluso «retorcidos», según el informe.

Noticia Relacionada Juan Bravo: «El Gobierno no busca arreglar nada con la quita de deuda, solo los votos del nacionalismo catalán» Bruno Pérez El vicesecretario de Hacienda del Partido Popular acusa a Montero de distribuir la gravosa factura del 'procés' independentista entre todos los españoles con la quita a deuda autonómica

El rango de contraindicaciones que denuncian las comunidades del PP es de amplio espectro. Parten de la ineficacia misma de la medida, que consideran inútil para resolver el problema que se pretende acometer: el exceso de deuda de las autonomías y los problemas que conlleva a la hora de asomarse a los mercados para financiarse. «Si no se acompaña de una mejora de los recursos que recibimos las autonomías más infrafinanciadas en dos o tres años vamos a tener el mismo problema con la deuda», advierten fuentes del Gobierno murciano. Las alegaciones registradas recuerdan que no es un juicio aislado, sino que agencias de rating como Moody's o S&P ya han advertido de que no va a facilitar el acceso al mercado más que a un par de autonomías.

«Para beneficiar a Cataluña»

Pero alcanzan a la forma en que se ha desarrollado, con un criterio de distribución entre regiones que a juicio de la Junta de Andalucía se ha hecho con unos «criterios extravagantes y retorcidos realizados solo y exclusivamente para beneficiar a Cataluña».

Se critica, asimismo, que la infrafinanciación objetiva que sufren autonomías como la Comunidad Valenciana, Andalucía, Región de Murcia y Castilla-la Mancha no haya sido el principal criterio para absorber deuda de las comunidades autónomas y que se hayan incluido parámetros arbitrarios como las subidas fiscales realizadas para que el resultado resulte más favorable a algunas regiones.

Y llegan también a las cuestiones formales, el hecho de que se haya acometido a partir de un acuerdo bilateral con ERC, que no se haya contado con las comunidades autónomas a la hora de afinar la propuesta y que finalmente se haya planteado de forma unilateral por parte del Gobierno.

Hay también alguna objeción técnica al articulado del anteproyecto. La Generalitat Valenciana, por ejemplo, incide en el hecho de que el Gobierno pretenda que la financiación ofrecida por el FLA se vaya a hacer a partir de ahora a precios de mercado, lo que a su juicio inutiliza por completo su valor como mecanismo de alivio fiscal.

El Gobierno socialista de Castilla-La Mancha ha instado al Gobierno a concretar el principio de que la operación sea neutral a efectos de la regla de gasto, lo que según denuncia Andalucía imposibilita utilizar los ahorros obtenidos a gasto social y según Extremadura «puede provocar disfunciones presupuestarias».