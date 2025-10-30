Suscribete a
ABC Premium

Ángel Escribano 'seduce' a la consejera más rebelde de Indra para que apoye la compra de su empresa

Sobre la mesa del consejo, la renovación de tres vocales independientes, entre ellos Belén Amatriain, que se oponía en los inicios a la operación, y de un dominical en representación de la SEPI, Juan Moscoso del Prado

Ángel Escribano diseña en Indra un consejo a su medida para atar la compra de su empresa

Ángel Escribano, presidente de Indra
Ángel Escribano, presidente de Indra BELÉN DÍAZ
María Jesús Pérez

María Jesús Pérez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La compra de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) por parte de Indra cada día está más cerca. Y, el objetivo de crear un grupo tractor de la industria de la Defensa en España, también. De momento, la comisión de independientes creada 'ad hoc' para ... estudiar posibles conflictos de interés en la operación de fusión entre Indra y la empresa de los hermanos Escribano –Ángel, preside la compañía de Defensa y Tecnología y Javier, la familiar, que comparten al 50%– sigue en su empeño. Además, según ha podido saber ABC de fuentes conocedoras de la evolución de los apoyos de consejeros y accionistas a la integración, la comisión seguirá presidida por la vocal independiente Belén Amatriain, una de las consejeras que en sus inicios era contraria a dicha compra y, ahora, estaría a favor.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app