El presidente de Indra estima que cuenta ya con el 60% de apoyo del consejo para comprar su empresa

El supuesto conflicto de interés sobre la operación amenaza la compra de la empresa de los Escribano por parte de Indra. Según ha podido saber ABC, el equipo liderado por el consejero delegado, José Vicente de los Mozos, mano derecha de Ángel Escribano, ... presidente de Indra, ha sondeado entre los consejeros y principales accionistas el apoyo para la compra de la empresa familiar EM&M del propio Escribano y estima que cuenta ya con el 60% de los votos para que salga adelante la operación.

Las mismas fuentes consultadas por este periódico explican que al equipo de De los Mozos –encargado de articular la operación, ya que el propio presidente se ha inhibido por su relación familiar con la empresa que pretende adquirir Indra– le gustaría que los consejeros dieran cuanto antes el visto bueno al plan de compra, en concreto este mismo jueves, durante la reunión del consejo de administración.

Aspiran a tener el OK a la adquisición de EM&M antes de agosto, por lo que de no producirse la aprobación en la reunión del día 10, la volverían a plantear en el consejo del próximo 23 de julio.

Escribano (EM&M), presidida por Javier Escribano, hermano del presidente de Indra, es el principal accionista privado de la compañía de Tecnología y Defensa, con el 14,3% de participación, segundo mayor tras el Estado, que a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ostenta un 28%.

Discrepancias el 26 de junio

Añaden las fuentes que en el consejo celebrado el mismo día de la última junta de accionistas, el 26 de junio, hubo bastantes discrepancias en torno al tema por el supuesto conflicto de interés que algunos de los miembros del consejo creen ver en la operación dada la relación familiar del presidente de una y del presidente de la otra.

Así, el núcleo formado por los ocho consejeros independientes –Belén Amatriaín, Virginia Arce, Coloma Armero, Eva Mª Fernández Góngora, Josep Oriol Piña, Olga San Jacinto, Ángeles Santamaría y Bernardo Villazán– se mostró mayoritariamente en contra de la operación, y adujo posible daño reputacional posterior a la misma con el consiguiente impacto en el valor de la acción.

Consejo de administración de Indra Ejecutivos Independientes Dominicales (entre paréntesis la empresa que propone al Consejero) Ángel Escribano (Presidente) José Vicente de los Mozos (Consejero Delegado) Eva María Fernández Góngora Juan Moscoso del Prado (SEPI) Virginia Arce (Vicepdta./ Consejera Coord.) Antonio Cuevas (SEPI) Belén Amatriaín Pablo Jiménez de Parga (Amber Capital) Coloma Armero Jokin Aperribay (SAPA) Bernardo Villazán Miguel Sebastián (SEPI) Josep Oriol Olga San Jacinto Javier Escribano Ángeles Santamaría Fuente: Indra y elaboración propia / ABC Consejo de administración de Indra Ejecutivos Dominicales* Independientes *entre paréntesis la empresa que propone al Consejero Virginia Arce (Vicepresidenta / Consejera Coordinadora) Ángeles Santamaría Francisco Javier García Belén Amatriaín Olga San Jacinto Coloma Armero Bernardo Villazán José Vicente de los Mozos (Consejero Delegado) Ángel Escribano (Presidente) Juan Moscoso del Prado (SEPI) Antonio Cuevas (SEPI) Pablo Jiménez de Parga (Amber Capital) Jokin Aperribay (SAPA) Miguel Sebastián (SEPI) Javier Escribano Eva María Fernández Góngora Fuente: Indra y elaboración propia / ABC

Explican las fuentes del entorno del consejo que si la adquisición finalmente se llevara a cabo con las dudas que existen entre los inversores en torno a ese supuesto conflicto de interés, el valor de la acción podría sufrir las consecuencias, y si se viese fuertemente arrastrada a la baja la compañía se arriesgará a que los propios accionistas, sobre todo los minoritarios, lo judicialicen y lluevan las demandas, tanto contra la empresa como contra los consejeros por aprobarlo. No obstante, algún que otro miembro independiente mostró además su preocupación por la premura de la decisión y se puso sobre la mesa la opción de aplazar la decisión tras las vacaciones de verano.

Documentación preparatoria

No obstante, el equipo de De los Mozos en Indra está poniendo toda la carne en el asador para intentar convencer a los consejeros dubitativos. Para ello, han enviado documentación preparatoria para el consejo de mañana, explicando el orden del día y aportando elementos de decisión. El texto no intenta vender nada, solo brindar argumentos para que los consejeros decidan.

A fecha de hoy, aseguran las fuentes que los representantes en el consejo de la SEPI (los dominicales Antonio Cuevas, Juan Moscoso del Prado y Miguel Sebastián), Javier Escribano y Amber –propiedad del inversor Joseph Oughourlian, presidente de Prisa, con el 7,24% del capital de Indra, representado por el dominical Pablo Jiménez de Parga– votarán sí; mientras, los vascos de Sapa Placencia (con el 7,94% de la compañía de Defensa, representados por Jokin Aperribay) aún no se ha pronunciado.

Estructura accionarial En porcentaje 28% 42,52% Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Otros accionistas 14,3% Escribano 7,24% 7,94% Amber Capital SAPA Fuente: CNMV / ABC Estructura accionarial En porcentaje Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Otros accionistas 28% 42,52% 14,3% Escribano 7,24% 7,94% Amber Capital SAPA Fuente: CNMV / ABC

No obstante, desde la compañía se ha deslizado desde el mismo momento del anuncio de la potencial operación que ninguno de los hermanos Escribano está participando ni participará de las discusiones para la compra de EM&E y, ante el próximo consejo, se sobre entiende que ambos se abstendrán en la votación de mañana, y de no aprobarse, del 23.

Ahora bien, la gran barrera está en convencer no solo a algún dominical que pudiera aún estar dudando –Sapa– si no a los independientes, que responden ante la empresa por sí mismos y no pueden abstenerse. Las fuentes dicen que a día de hoy están en un «no», pero la decisión definitiva es la del día del consejo.

En línea con su plan estratégico

En cualquier caso, la potencial compra de la compañía familiar del presidente de Indra es acorde con su plan estratégico, de análisis de distintas oportunidades con actores relevantes del sector de la Defensa que den valor añadido a la compañía, y que, entre ellos, incluye la empresa EM&M, tal y como confirmó Indra a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el pasado 24 de abril, a traíz de las informaciones publicadas ese mismo día.

Y, en concreto, la compra de Escribano –que ha multiplicado por trece su beneficio en 2024, hasta los 112,5 millones de euros, al calor del aumento de la inversión europea en el sector de la Defensa–, está en línea con los movimientos en el seno del Gobierno y de la propia Indra de transformarla en un gigante de la producción nacional de vehículos militares. De hecho, la compañía creó hace poco su división Indra Land Vehicles.

A esta nueva división, y con idéntico y firme objetivo de lograr ser ese referente del sector en Europa –y, dado que el mercado de armamento está adquiriendo una relevancia estratégica significativa, como se ha demostrado en el conflicto de Ucrania, donde se estima un gasto superior a 11.000 millones de euros en consumibles como drones–, se une la creación de Indra Weapons & Ammunition, para convertir a la compañía «en el primer grupo español en sistemas de armamento inteligente, contribuyendo al desarrollo de una base industrial de defensa más autónoma y competitiva en España y Europa».

Gracias a esta nueva división, explicó Escribano durante la última junta de accionistas, «estoy convencido de que es el momento de Indra y de que podemos construir entre todos una Indra más fuerte, más competitiva, más dinámica y con la visión orientada al liderazgo global. Contamos con una hoja de ruta robusta y bien articulada, con la confianza del mercado, capacidades tecnológicas diferenciales y, sobre todo, con el mejor equipo, con un gran compromiso profundo con el propósito de la compañía y con la misión clara de contribuir a nuestros clientes y a España».