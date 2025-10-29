Suscribete a
ABC Premium

Ángel Escribano diseña en Indra un consejo a su medida para atar la compra de su empresa

El consejo trata hoy la renovación o no de seis vocales -cinco independientes y un dominical- y los últimos avances de la compra de Hispasat a Redeia

Indra aprobará su fusión con la empresa de su presidente, EM&E, antes de finalizar 2025

El presidente de Indra estima que cuenta ya con el 60% de apoyo del consejo para comprar su empresa

El presidente de Indra, Ángel Escribano
El presidente de Indra, Ángel Escribano IGNACIO GIL
María Jesús Pérez

María Jesús Pérez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Cita de alto voltaje en Indra. La compañía que preside Ángel Escribano afronta hoy uno de los consejos de administración más relevantes en lo que va de año, en el que tratarán la renovación o no de cinco de sus consejeros independientes: Virginia ... Arce, Coloma Armero, Belén Amatriain, Olga San Jacinto y Bernardo Villazán; y de un dominical: el socialista Juan Moscoso del Prado, en representación del Estado, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), máximo accionista de Indra con el 28% de su capital. En juego, la aprobación de la compra de la empresa familiar del presidente, Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), prevista, tal y como adelantó ABC, para uno de los últimos consejos del año.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app