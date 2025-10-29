Ángel Escribano diseña en Indra un consejo a su medida para atar la compra de su empresa

Cita de alto voltaje en Indra. La compañía que preside Ángel Escribano afronta hoy uno de los consejos de administración más relevantes en lo que va de año, en el que tratarán la renovación o no de cinco de sus consejeros independientes: Virginia ... Arce, Coloma Armero, Belén Amatriain, Olga San Jacinto y Bernardo Villazán; y de un dominical: el socialista Juan Moscoso del Prado, en representación del Estado, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), máximo accionista de Indra con el 28% de su capital. En juego, la aprobación de la compra de la empresa familiar del presidente, Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), prevista, tal y como adelantó ABC, para uno de los últimos consejos del año.

Se da la circunstancia de que Amatriain es la presidenta de la comisión creada 'ad hoc' para estudiar posibles conflictos de interés en la operación de fusión entre Indra y EM&E, empresa de la que Ángel Escribano tiene el 50% del capital junto a su hermano, Javier, que la preside y que también es consejero de Indra. De esta comisión también había dimitido con anterioridad Bernardo Villazán. Los otros dos consejeros que están en esta misma comisión son Eva Mª Fernández Góngora y Josep Oriol Piña Salomó.

Los mandatos de todos los vocales expiraron ayer, 28 de octubre y, según ha podido saber este periódico, la configuración del máximo órgano de gobierno de la compañía, con previsiblemente caras nuevas más afines al actual equipo directivo, no se conocerá aún –solo se sabrá quién renueva y quién no–, si bien se antoja determinante para futuras operaciones en las que se verá involucrada la compañía de Defensa y Tecnología, sobre todo, la compra de la empresa de los hermanos Escribano.

Con anterioridad, ya se abordó la primera parte de la renovación de los independientes, en mayo pasado, cuando se aprobó precisamente la incorporación de Fernández Góngora y de Oriol Piña Salomó, que sustituyeron a Luis Abril, entonces consejero delegado de Minsait, y a Francisco Javier Sanz, ex vicepresidente mundial del grupo Volkswagen.

Además, en el consejo ordinario del 30 de septiembre se aprobó la designación de Teresa Busto, persona de confianza del ministro Óscar Puente. También se había renovado a los otros dos consejeros dominicales por parte de la SEPI: Antonio Cuevas, exdiputado del PSOE por Sevilla de 1986 a 2011, y Miguel Sebastián, exministro de Industria y exjefe de la oficina económica de La Moncloa con José Luis Rodríguez Zapatero.

En cualquier caso, las fuentes del entorno del consejo de Indra explican que no todos los vocales que acaban mandato renovarán su cargo —algunas fuentes apuntan ya que ni Armero ni San Jacinto seguirán, por su oposición a la operación de compra de EM&E– si bien continuarán en sus sillones hasta que se celebre la junta de accionistas, que se convocará previsiblemente antes de que acabe el año.

Hispasat

La reunión de los consejeros de Indra también tiene previsto abordar los últimos avances sobre la compra del 89,68% de Hispasat a Redeia por 725 millones de euros –anunciada en enero y ya aprobada en consejo–, una operación, que incluye también el 43% del capital social de Hisdesat, que facilitará a Indra controlar la rama de satélites militares de la compañía.

Ahora bien, Indra se mantiene aún a la espera de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) autorice esta operación, lo que se producirá antes de un mes en caso de que se resuelva el asunto en primera fase, tal y como ha reconocido de forma reciente el propio Ángel Escribano, que ha afirmado que confía en que la transacción se cierre en noviembre. En caso de que el regulador apruebe la compra, la junta de accionistas de la compañía de defensa deberá aprobarla en una sesión que también se prevé se convoque antes de fin de año.

Mientras, las acciones de Indra muestran el interés que suscita la marcha de su negocio desde que Escribano tomara las riendas a finales de enero. Ayer, cerró a 49,22 euros la acción, un descenso del 0,49% frente a la jornada previa, si bien llegó a tocar los 51 euros a las puertas de la reunión del consejo de hoy y de cara a la presentación mañana de sus resultados hasta septiembre. En lo que va de año, su capitalización bursátil ronda ya los 9.000 millones de euros, triplicando los 3.000 millones con los que arrancó el año.