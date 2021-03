Un ciberataque deja sin servicio al SEPE y paraliza su actividad en toda España La situación ha provocado el retraso en la gestión de centenares de miles de citas en toda España, según denuncia el sindicato CSIF

Teresa Sánchez Vicente SEGUIR MADRID Actualizado: 09/03/2021 13:12h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), encargado de gestionar las prestaciones por desempleo y de los ERTE, ha sido víctima este martes de un ataque informático que ha paralizado sus servicios de concesión de citas y de trámites burocráticos, según confirman fuentes de Trabajo a ABC. «En estos momentos no es posible acceder a la página web», añade un portavoz ministerial. El virus informático ha dejado fuera de servicio la actividad en todo el país del organismo, tanto en las 710 oficinas que prestan servicio presencial como en las 52 telemáticas, según constató, por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

El propio SEPE informó en Twitter esta mañana que « por causas ajenas», su sede electrónica no se encontraba disponible sin aportar más detalles sobre lo sucedido. «Se avisará cuando estén nuevamente operativas. Lamentamos las molestias causadas», añadieron desde el organismo en la red social. Además, se ha habilitado la línea de atención 060 a los ciudadanos con el objetivo de recibir información sobre este incidente. Desde el Ministerio de Trabajo también dicen lamentar profundamente «las molestias ocasionadas a los usuarios del SEPE debidas a este ciberataque».

Por causas ajenas al @empleo_SEPE , la web y la sede electrónica del #SEPE no se encuentran disponibles. Se avisará cuando estén nuevamente operativas. Lamentamos las molestias causadas. pic.twitter.com/YPa9Dps2UX — SEPE (@empleo_SEPE) March 9, 2021

Mientras, los responsables informáticos y técnicos del SEPE trabajan para identificar por dónde ha entrado este virus informático «ransonware», que ha afectado tanto a los ordenadores de los puestos de trabajo como a los portátiles de la plantilla que se encuentra actualmente teletrabajando.

Desde CSIF denuncian que esta situación ha provocado el retraso en la gestión de centenares de miles de citas en toda España, que se sumarán a la carga de trabajo de días posteriores. Asimismo, desde el sindicato creen que este parón incrementará el colapso existente en el organismo público por las dificultades añadidas «ante la situación de avalancha de expedientes que afronta el SEPE desde el inicio de la pandemia».