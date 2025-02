«He tenido que esperar cuatro meses para cobrar»

Marian, María, Manuel, Delia... son los rostros del caos en el que se encuentra estos días el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), totalmente superado por la avalancha de peticiones relacionadas con los ERTE, a cuya resolución no ayuda en nada la ... escasa digitalización de este organismo y un personal insuficiente . Todo ello, augura futuros litigios y pone en solfa el prestigio de este organismo. Los ciudadanos que aquí toman la palabra desgranan mucho más que meros problemas burocráticos, en juego, su propia supervivencia:

Esteban Martín, consultor: «Somos cinco y vivimos con 430 euros al mes»

«Mi mujer y yo estamos en el paro desde octubre del año pasado y ante la dificultad de encontrar empleo nos dispusimos a aprovechar el tiempo para estudiar y tener mejores opciones laborales. Con la llegada del Covid no pudimos seguir formándonos y por supuesto se nos agotó el subsidio de paro . Entonces llegaron todos los problemas: imposibilidad de tramitar subsidios, solicitudes imposibles en la Seguridad Social, ninguna ayuda posible a menos que fuese a través del IMV».

«Contratamos a un abogado para poder agilizar las gestiones pero aún a día de hoy, lo único que logramos es mi subsidio, vivimos con un ingreso de 430 al mes y sin opción a ayudas por tres hijos a cargo y a la espera de la cita enero para pedir el subsidio de mi mujer. Mi currículum es altamente cualificado y ni entrevistas tengo por el riesgo a contratar, y aún cuando solicitas un trabajo de bajo perfil, te lo deniegan».

Marian Patachila, albañil: «Me quitan la ayuda porque no puedo presentar papeles»

Marian, Mariano aquí en España, llegó a Madrid desde Rumanía hace más de 20 años. Tras trabajar varios años en la construcción tuvo un accidente laboral y varios problemas de salud que lo llevaron al paro. Ahora, con 63 años, y tras agotar la prestación de desempleo, estaba cobrando la ayuda para mayores de 55 años , pero en septiembre recibió una carta del SEPE diciendo que o presentaba la documentación que acreditaba que cumple los requisitos para seguir cobrándola, o se la quitaban. El problema es que el SEPE está saturado y tardan más de tres meses en darte cita.

Pensó que si la Administración no te permite presentar la documentación tampoco le quitarían la ayuda, pero no fue así. En octubre ya no recibió el subsidio y la economía familiar ha quedado destrozada. Con esa ayuda, Marian y Mihaita, su mujer, pagaban el alquiler de su piso en San Fernando de Henares. Ahora Mihaita (Micaela en español) , que trabaja de empleada de hogar en varias casas, tiene que hacer horas extras para asumir todos los gastos. La cita del SEPE, en enero.

Margarita Ruiz, publicidad: «Primero me pagaron de más y ahora me deben 500 euros»

Margarita Ruiz trabaja en el sector de la publicidad digital. Y con la pandemia entró en un ERTE en marzo del 50 %. Cobró los tres primeros meses, pero más de lo que debía. En junio le redujeron el porcentaje del ERTE, y dejó de cobrar... hasta la semana pasada, pero mal, otra vez. El balance: no ha cobrado bien ningún mes y ahora le deben unos 500 euros» , según cuenta. Intentó ponerse en contacto con el SEPE, pero su página web terminó por desesperarla.

«Da para escribir un libro, es infumable. Y eso que yo trabajo en temas digitales...», asegura. Al final dio con un formulario para reclamar, y tardaron mes y medio en contactarla. «Solo me dijeron que había cobrado al principio de más . No me dijeron cuándo exactamente, ni por qué. No supieron ni explicarse», lamenta. Ahora está esperando, una vez más, a que el SEPE le conteste a su segunda queja para intentar cobrar el dinero que le corresponde.

María Moya, profesora: «He tenido que esperar cuatro meses para cobrar»

María Moya es profesora de primaria en Madrid. El curso pasado estuvo en un colegio de la capital haciendo una sustitución hasta final de curso. Cuando llegó julio se quedó en paro, y no fue hasta el pasado jueves cuando recibió la prestación que le correspondía. «He tenido que esperar cuatro meses para cobrar». Denuncia que hasta septiembre no se tramitó su solicitud y que hasta que no se puso en contacto con su oficina vía email no tuvo ninguna notificación. «Estuve mes y medio sin recibir noticias», expone.

Manuel Núñez: «He cobrado tres meses de más»

Manuel Núñez (nombre ficticio porque solicita guardar el anonimato) trabaja en la misma empresa de diseño gráfico desde hace cinco años. Hacen proyectos muy variados, a demanda de sus clientes, muchos de los cuales tienen sede en Iberoamérica, por lo que el impacto de la pandemia les afectó pronto . Estuvo todo el mes de abril en ERTE total y después otros dos meses más en un ERTE parcial hasta que pudo recuperarse al 100%.

Sin embargo, los cobros que ha recibido del SEPE no han sido acordes a su situación laboral. «He cobrado tres meses de más y he pedido cita para poder solucionarlo pero me la dieron para el mes de diciembre», relata. «Lo que más miedo me da es que se haya algún error y acaben cobrándome intereses por este dinero». Su caso no es único en la empresa. De hecho, lo han hablado con la dirección para ver cómo solucionarlo . «Pero nos dicen que está en manos del SEPE».

Delia Zegarra, empleada del hogar: «No me ingresan el dinero del subsidio»

Delia Zegarra desempeñó su actividad como empleada del hogar en Madrid hasta el pasado 19 de marzo, cuando estalló la pandemia del coronavirus. Desde entonces y hasta el pasado octubre, Delia ha pasado más de seis meses sin recibir ningún tipo de ingresos . Ante las dificultades que encontró en la tramitación para solicitar el subsidio extraordinario, decidió recurrir a un abogado de oficio y en julio consiguió cumplimentar la petición. A fecha de hoy sigue sin cobrar . «No me han mandado notificaciones ni me han ingresado el dinero del subsidio en la cuenta» , explica.

Belén Enríquez: «Se pasan la pelota unos a otros»

Belén Enríquez trabajaba como limpiadora en el aeropuerto de Madrid hasta que se decretó el estado de alarma y fue incluida en un ERTE el 31 de marzo. Solo ha cobrado la mensualidad del mes de abril porque, según el SEPE, ha estado trabajando durante seis meses en vez de estar parada. «Se pasan la pelota unos a otros y no me resuelven el problema» . Belén no consigue arreglar el error ni se le ofrecen soluciones en la Administración Pública, donde siguen argumentando que es un problema de su empresa. «Estoy desesperada, mi hijo me está ayudando porque ya no me quedan ahorros», explica Belén.