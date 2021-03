Las ayudas directas de Sánchez: una casa de apuestas podrá beneficiarse, pero una peluquería no Dos millones de pymes y autónomos no recibirán apoyo para luchar contra el Covid

Susana Alcelay María Cuesta Madrid Actualizado: 26/03/2021 02:05h

El Gobierno se pensó durante un año si debía o no seguir el camino de nuestros socios europeos y atendía la petición de auxilio de millones de pymes y autónomos con ayudas directas. Finalmente aprobó un paquete de 7.000 millones, una partida a la que muchos negocios no podrán acceder por las férreas condiciones de acceso y los requisitos sectoriales que se aplicarán para su concesión, lo que terminará por dejar fuera a dos millones de pymes y autónomos, denuncia Cepyme. «Más del 60% de los autónomos que han sufrido restricciones del Covid no tendrán acceso a las ayudas», avisa Lorenzo Amor, presidente de ATA. Y se pregunta: «¿Qué criterios se han seguido para que una casa de