Dónde ver online y en televisión a Carlos Alcaraz en la Laver Cup y a qué hora juega hoy contra Francisco Cerúndolo

Dónde ver online y en televisión a Carlos Alcaraz hoy en la Laver Cup y a qué hora juega hoy

Mediados de septiembre (entre el día 19 y 21), dos semanas después del US Open, la Laver Cup, ya una costumbre en el calendario tenístico. El torneo, que mide al combinado de Europa contra tenistas que representan al resto del mundo, fue instaurado en 2017 y camina ya por su octava edición. Tan solo la pandemia de la Covid-19 obligó a su cancelación en 2020.

Carlos Alcaraz capitanea por segundo año consecutivo al conjunto europeo ante la ausencia de otros grandes nombres como Jannik Sinner o Novak Djokovic. El murciano, en su debut en la Laver en 2024, fue determinante para el triunfo final europeo, al ser partícipe de ocho de los 13 puntos conquistados y al ganar el duelo decisivo ante Fritz.

13 es, precisamente, la cifra que se necesita para ganar la Laver Cup, al estar en juego 24 puntos, que van en línea ascendente a lo largo de todo el fin de semana: cuatro el viernes, ocho el sábado y doce el domingo. Aquí puedes encontrar información más detallada sobre el formato y todo lo que rodea a la Laver Cup.

A qué hora juega Carlos Alcaraz en la Laver Cup hoy

Carlos Alcaraz encara el domingo 21 de septiembre con la necesidad de tirar del carro europeo. El equipo del Viejo Continente llega a la última fecha con desventaja en el marcador (3-9), lo que le obliga a ganar todos los partidos si quiere levantar el trofeo. El murciano tendrá un papel protagonista: disputará dos encuentros, uno de dobles junto a Casper Ruud y, después, un cruce individual frente a Francisco Cerúndolo.

El balance del español en esta edición es hasta ahora irregular. Debutó en dobles con Jakub Menšík, logrando una victoria sólida por 7-6 y 6-4 frente a Alex Michelsen y Taylor Fritz. Sin embargo, en su primer partido individual cedió ante Fritz con un claro 6-3 y 6-2, resultado que condiciona ahora las aspiraciones de Europa.

Horario del dobles de Alcaraz en la Laver Cup

El primer compromiso de la jornada para el tenista de El Palmar será en dobles. Formará pareja con Casper Ruud para medirse a Reilly Opelka y Alex Michelsen, en un duelo programado para las 21:00 horas de este domingo 21 de septiembre (20:00 en Canarias) en el Chase Center de San Francisco.

Horario del Alcaraz – Cerúndolo en la Laver Cup

Tras el dobles, Alcaraz volverá a la pista para afrontar su partido individual contra Francisco Cerúndolo. El choque está previsto para la madrugada en España, con inicio no antes de las 23:20 horas (CEST). Será el encuentro que marque si Europa puede seguir viva en la competición o si el Team World certifica de forma definitiva su triunfo.

Dónde se ve el partido de Carlos Alcaraz en la Laver Cup 2025 en televisión y online en España

Este partido de Carlos Alcaraz y todos los del murciano en la Laver Cup, así como la competición al completo, se puede ver en España en Eurosport 2. Además, Eurosport emite el torneo a través de HBO Max, su plataforma de streaming online.

No existe ninguna posibilidad de ver la Laver Cup en España en abierto, pero en abc.es te contaremos la información del torneo.