Tenis
El mejor Alcaraz ha llegado a Nueva York: «He jugado un partido prácticamente perfecto»
El español, tras un encuentro en su máximo nivel, avanza con confianza hacia la semifinal, que deberá disputar ante Novak Djokovic o Taylor Fritz
Un Alcaraz espectacular aplasta a Lehecka y llega a semifinales a por todas
Carlos Alcaraz bordó el tenis este martes en su partido de cuartos de final en el US Open ante el checo Jiri Lehecka (6-4, 6-2, 6-4). El murciano no quiso después caer en la falsa modestia ni ponerse una venda ante lo ... que vieron los más de 23.000 espectadores que llenaron la Arthur Ashe, la pista central de Nueva York: un vendaval de tenis, con profundidad y violencia en los golpes de fondo, con finura en la red y en las dejadas, caliente en las piernas y frío en la cabeza.
«Me siento muy, muy cómodo», dijo en rueda de prensa a preguntas de ABC sobre si ha alcanzado ya su mejor nivel, ahora que se asoma al balcón del trofeo, a dos partidos de conseguir su sexto 'grande'.
«Creo que he jugado un partido prácticamente perfecto», reconoció. «Estoy golpeando la bola muy bien, me siento súper bien, físicamente está todo bajo control y eso da mucha tranquilidad y confianza de cara a a una semifinal de 'grand slam'».
«Lo que más orgulloso estoy es de haber mantenido el nivel alto durante todo el partido», añadió el murciano, que sabe que no podrá tener esos lujos en las citas que le quedan por delante. Primero, una semifinal ante Novak Djokovic o Taylor Fritz, cuyo partido de cuartos estaba pendiente de disputarse este martes por la noche. Después, una hipotética final con Jannik Sinner, el otro gran dominador del tenis mundial, y al que muchos han dado como favorito por encima de Alcaraz al comienzo del torneo.
Pero el español está dando un nivel espectacular. No ha perdido ningún set en lo que va de torneo, ha despachado sin esfuerzo a sus cuatro anteriores rivales -Reilly Opelka, Mattia Bellucci, Luciano Darderi y Arthur Rinderknech- y ha este martes ha minimizado a Lehecka, un tenista peligroso, que ya le ganó este año en Doha, también en pista dura.
«Quedan dos pasos más por dar», dijo sobre las citas pendientes para levantar el trofeo. «Pero me siento genial y con hambre».
Hambre, también, de regresar al techo oficial del tenis mundial. «Es difícil no pensar en el número uno», dijo nada más acabar el partido sobre el puesto del ránking que obtendría si tiene un mejor resultado que Sinner. «Si pienso mucho en eso, me pongo presión y no quiero hacerlo. Trato de salir a pista, hacer lo mío, cumplir con mis objetivos y disfrutar. Sé que el número está ahí, pero trato de no pensar en ello».
