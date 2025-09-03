Suscribete a
Tenis

El mejor Alcaraz ha llegado a Nueva York: «He jugado un partido prácticamente perfecto»

El español, tras un encuentro en su máximo nivel, avanza con confianza hacia la semifinal, que deberá disputar ante Novak Djokovic o Taylor Fritz

Un Alcaraz espectacular aplasta a Lehecka y llega a semifinales a por todas

Carlos Alcaraz
Carlos Alcaraz AFP
Javier Ansorena

Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

Carlos Alcaraz bordó el tenis este martes en su partido de cuartos de final en el US Open ante el checo Jiri Lehecka (6-4, 6-2, 6-4). El murciano no quiso después caer en la falsa modestia ni ponerse una venda ante lo ... que vieron los más de 23.000 espectadores que llenaron la Arthur Ashe, la pista central de Nueva York: un vendaval de tenis, con profundidad y violencia en los golpes de fondo, con finura en la red y en las dejadas, caliente en las piernas y frío en la cabeza.

