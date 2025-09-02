Suscribete a
En juegoS1S2S3S4S5

Jiri Lehecka

00----

Carlos Alcaraz Garfia

401----

Open USA Masculino. Cuartos de final. Martes 02/09 19:19h. Canal Movistar Deportes

Tenis

Alcaraz - Lehecka: sigue en directo el partido de cuartos del US Open

El español y el checo se juegan el pase a la semifinal del Grand Slam de Nueva York

0 - 40Icono
Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Jiri Lehecka no puede precisar el resto y la bola se va fuera
0 - 30Icono
Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Jiri Lehecka no puede precisar el resto y la bola se va fuera
0 - 15Icono
Saque liftado de Carlos Alcaraz, Jiri Lehecka no puede precisar el resto y la bola se va fuera
Icono
El tenista español rompe el servicio de su rival a las primeras de cambio y arranca el partido con una interesante ventaja.

Icono
BREAK DE CARLOS ALCARAZ !!!
0 - 1Icono
[ SET 1 ]Jiri Lehecka estrella su golpe de revés en la red
Icono
Segunda bola de rotura para Alcaraz y llega después de una nueva doble falta del checo...
40 - ADIcono
Jiri Lehecka falla su segundo servicio, doble falta

40 - 40Icono
El revés de Carlos Alcaraz se va fuera
Icono
BOLA DE BREAK PARA ALCARAZ !!! Le llega muy rápido su primera oportunidad del partido...
30 - 40Icono
Gran volea desde media pista de Carlos Alcaraz que supera a Jiri Lehecka y consigue el punto
30 - 30Icono
Ace de Jiri Lehecka con un saque liftado en su segundo servicio que no puede devolver Carlos Alcaraz

15 - 30Icono
Jiri Lehecka estrella su golpe de revés en la red
15 - 15Icono
Jiri Lehecka falla su segundo servicio, doble falta
15 - 0Icono
Saque liftado de Jiri Lehecka, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera
Icono
Este será el cuarto duelo entre ambos jugadores y el jugador español domina el cara a cara con dos victorias y una derrota.

Icono
Además del mencionado título en Brisbane, Lehecka disputó la final en el torneo londinense de Queen´s, cayendo a manos del propio Carlos Alcaraz en la única ocasión en el que se han enfrentado en la presente temporada.
Icono
Jiri Lehecka ocupa actualmente el 21º puesto en el ranking ATP. El tenista de Mlada Boleslav ha conseguido dos títulos a lo largo de su trayectoria, el último precisamente esta temporada en Brisbane.
Icono
DATO. Carlos Alcaraz ha alcanzado la final en los siete últimos torneos que ha disputado y no falla desde que cayera a manos de Jack Draper en las semifinales del Masters 1000 de Indian Wells.
Icono
El murciano atesora este año victorias en Roland Garros, los Masters 1000 de Roma, Montecarlo y Cincinatti, además de los torneos de Rotterdam y Queen´s. Disputó, a su vez, las finales en Wimbledon y el Conde de Godó de Barcelona.

Icono
Alcaraz tratará de mantener su gran nivel actual a cierre de año en una temporada que está siendo extraordinaria y en la que ya ha conseguido seis títulos, igualando la mejor cifra en cuanto a campeonatos de su trayectoria (también seis en 2023).
Icono
El jugador de El Palmar aspira a recuperar también el número 1 de la ATP a la conclusión de este torneo, aunque para ello tendría que hacerse con el título y, de no conseguirlo, dependería del resultado que consiga Jannik Sinner, el jugador que comanda ahora mismo el ranking.
Icono
Carlitos Alcaraz tratará de conseguir este año la que sería su segunda corona en Nueva York después de haber conquistado el título en 2022 y alcanzar precisamente las semifinales en 2023.
Icono
El tenista español busca su pase a las semifinales en este último Grand Slam de la temporada por tercera vez en su trayectoria, la primera desde 2023.

Icono
Buenas tardes !! Bienvenidos a la retransmisión en directo del partido de octavos de final del US Open entre Carlos Alcaraz y el checo Jiri Lehecka. ¿Preparados? Comenzamos…

Comentarios
0
