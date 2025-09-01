Suscribete a
Alcaraz: «Mentalmente, estoy en el mejor momento de mi carrera»

El murciano aseguró que está llegando muy bien a la recta final del US Open. «De nivel de confianza llego bastante bien, jugando muy bien. Lo que me da más confianza es cómo me encuentro físicamente, muy bien, con cero problemas»

Alcaraz doblega a Rinderknech y su servicio y aterriza en cuartos sin ceder ningún set

Carlos Alcaraz avanza a velocidad de crucero en el US Open, donde se ha metido en cuartos de final
Carlos Alcaraz avanza a velocidad de crucero en el US Open, donde se ha metido en cuartos de final AFP
Javier Ansorena

Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

Carlos Alcaraz avanza a velocidad de crucero en el US Open, donde se ha metido en cuartos de final sin haber cedido un solo set. Su aterrizaje en cuartos impone un relato que no siempre acompaña al murciano. A él se le relaciona con ... el genio, la espectacularidad, el asombro, el poderío físico… Y no tanto como algo que es central en tenis: la consistencia. Las desconexiones que en ocasiones han afectado el juego su Alcaraz contribuyen a esa sensación..

