Alcaraz: «Mentalmente, estoy en el mejor momento de mi carrera»

Carlos Alcaraz avanza a velocidad de crucero en el US Open, donde se ha metido en cuartos de final sin haber cedido un solo set. Su aterrizaje en cuartos impone un relato que no siempre acompaña al murciano. A él se le relaciona con ... el genio, la espectacularidad, el asombro, el poderío físico… Y no tanto como algo que es central en tenis: la consistencia. Las desconexiones que en ocasiones han afectado el juego su Alcaraz contribuyen a esa sensación..

Pero sus números invalidan esa narrativa. Alcaraz ha jugado todos los 'grand slams' de las últimas tres temporadas: en 12 participaciones, ha llegado a cuartos de final 11 veces. La excepción fue aquí, en Nueva York, en el descalabro en segunda ronda ante Botic van de Zandschulp, en un final de temporada diferente, afectado por el esfuerzo adicional en loa Juegos Olímpicos y la derrota dolorosa en aquella final ante Novak Djokovic.

«Probablemente mucha gente habla de que no soy tan consistente como debería»

«Probablemente mucha gente habla de que no soy tan consistente como debería», dijo este domingo en rueda de prensa, tras imponerse con facilidad al francés Arthur Rinderknech en octavos de final. «Pero luego están esas estadísticas, que están muy bien».

El murciano aseguró que está llegando muy bien a la recta final del US Open. «De nivel de confianza llego bastante bien, jugando muy bien. Lo que me da más confianza es cómo me encuentro físicamente, muy bien, con cero problemas».

El español no ha encontrado todo el ritmo deseable para llegar lo mejor preparado posible a las grandes citas que tiene por delante, en especial, para una hipotética y esperada final con el otro capo del tenis mundial, el italiano Jannik Sinner. Ha pasaportado a rivales que están por debajo de su nivel. Pero asegura que está «sintiendo la pelota espectacular».

Otra sensación que deja Alcaraz a los que le están siguiendo en el torneo neoyorquino: proyecta concentración, seriedad y confianza en sí mismo.

«Mentalmente, estoy en el mejor momento de mi carrera«, defendió. «Al final, estamos cumpliendo años, estamos aprendiendo de las experiencias. Si somos más inmaduros que antes, algo estamos haciendo mal».