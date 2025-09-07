Este es el dinero que se lleva el campeón del US Open 2025

El espectáculo y el lujo son dos aspectos que marcan el US Open, especialmente, por su atmósfera eléctrica, inversión en experiencias VIP y modernización constante de sus instalaciones.

El US Open es una máquina de hacer dinero. Desde ventas de cada pelota utilizada, sin concretar a qué partido pertenece, a un cóctel, Honey Deuce, una mezcla de vodka, limonada y licor de frambuesa con sus características bolitas de melón.

Por eso, no puede resultar extraño que el Grand Slam de Nueva York sea aquel que brinda una mayor recompensa económica a sus participantes por el esfuerzo realizado. Una cantidad que ha experimentado un aumento considerable este año.

Cuánto dinero gana el campeón de US Open 2025

Este año, los campeones de individuales, tanto en el cuadro femenino como en el masculino, se embolsan 5 millones de dólares, una cantidad récord que representa un aumento del 39% con respecto al año pasado, cuando se impuso Sinner a Fritz.

Premios económicos del US Open 2025 Primera ronda: 110.000 dólares

Segunda ronda: 154.000 dólares

Tercera ronda: 237.000 dólares

Octavos de final: 400.000 dólares

Cuartos de final: 660.000 dólares

Semifinales: 1.260.000 dólares

Finalista: 2.5000.000 dólares

Ganador: 5.000.000 dólares

De esta manera, la bolsa total de premios del US Open, tal y como publicó la organización del torneo, asciende a 90 millones de dólares, un 20% más con respecto a los 75 millones de dólares de 2024.

Porque los premios en metálico del cuarto y último Grand Slam del calendario no solo han experimentado un notable crecimiento para el campeón y el finalista, sino, también, en todas las rondas.