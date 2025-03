Alcaraz vuela hasta la final del Conde de Godó

No es un secreto que Carlos Alcaraz pretende convertir el Conde de Godó en uno de sus torneos fetiche, como en su día hizo Rafa Nadal, y de momento no lo lleva mal. El murciano avanza a toda velocidad hacia ese objetivo y ya tiene ante si la posibilidad de conquistar su segundo entorchado en Barcelona tras despachar en la semifinal al británico Daniel Evans con mucha solvencia, cada vez más cómodo sobre la arcilla y repitiendo los mismos ciertos que le llevaron a derrotar, sin ceder un solo set, a Borges, Bautista y Davidovich. Sin molestias físicas de por medio es, de nuevo, el Alcaraz de las grandes ocasiones, el que deslumbró la temporada pasada, el que brinda a partes iguales contundencia y espectáculo.

La pista recibe a los protagonistas con un calor inusitado, pero con menos viento que en jornadas precedentes. El de El Palmar arranca como un tiro, con un juego en blanco al servicio en el que suma dos saques directos. Será la tónica del resto de la manga, que solventa en apenas 36 minutos.

Enfrente soporta el chaparrón un Daniel Evans más que satisfecho con su presencia en la semifinal. El británico, 32 años, 26 del ranking, afronta el duelo sin complejos y se juega golpes ganadores sin pudor alguno. Pero le falta precisión. Tampoco acierta al entrar en el juego de pícaros en el que tan bien se desenvuelve Alcaraz. Su juego es vistoso, pero no da para poner en aprietos al número dos mundial. Apenas cuenta con una bola de break en todo el set y no la aprovecha. Alcaraz, en cambio, gana las dos de las que dispone. Ahí está la diferencia.

El guión no cambia demasiado en la segunda manga, en la que Alcaraz se pone 4-0 arriba en cuestión de pocos minutos. Evans consigue alargar el partido por un arrebato de coraje. Asume riesgos y pone en apuros por primera vez al español. Pero la alternancia de errores y aciertos tampoco le vale para virar el rumbo del partido. Alcaraz acaba venciendo en una hora y veinte minutos sin gastar un gramo de energía de más y saca el billete para una final en donde le espera Stefanos Tsitsipas, que antes había dejado en el camino al italiano Lorenzo Musetti en tres sets (6-4, 5-7 y 6-3).

Será el cuarto enfrentamiento entre ambos, y el español siempre salió victorioso en los tres anteriores, el último de ellos en estas mismas pistas del Real Tenis Club de Barcelona, aunque en los cuartos de final (6-4, 5-7 y 6-2 para el murciano). Las dos anteriores fueron sobre superficie dura: en los dieciseisavos del US Open 2021 (6-3, 4-6, 7-6(2), 0-6 y 7-6 (5)), y en los octavos del Masters 1.000 de Miami de 2022 (7-5, 6-3). «Vamos a intentar ver algo de los partidos que he jugado contra él, es bueno mirar lo que hice bien», decía Alcaraz sobre el duelo ante Tsitsipas. «Vamos a pensar lo que no hizo para ganarme, ponernos en su piel y pensar qué haría para ganarme».

De ganar, será el noveno título para el murciano, que este año ya ha levantado dos (Buenos Aires e Indian Wells). En el horizonte asoma Madrid, donde también defiende título y en el que todo se le ha puesto un poco más de cara tras las bajas de Nadal y Djokovic. Y después, a expensas de si va o no a Roma, la meta de la temporada de arcilla colocada como siempre en Roland Garros. Mucha tela aún que cortar.

Para Tsitsipas, que acumula ya dos finales perdidas en el Godó, ambas ante Rafa Nadal (2018 y 2021) sería el décimo. Admite que vuelve a no ser el favorito, pero no saldrá derrotado de antemano: «Nunca tengo miedo cuando salgo a pista. Hay dar un paso hacia delante, no tengo otra opción».