Andrey Rublev

Carlos Alcaraz Garfia

Cincinnati. Cuartos de final. Viernes 15/08 21:21h. Canal Movistar Deportes

Tenis

Alcaraz - Rublev | Sigue en directo el partido de cuartos en Cincinnati

El español y el ruso se juegan el pase a la semifinal del Masters 1.000

Alcaraz - Rublev | Sigue en directo el partido de cuartos en Cincinnati

40 - 30Icono
Fabuloso resto de revés de Carlos Alcaraz que no consigue devolver Andrey Rublev
40 - 15Icono
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Andrey Rublev que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto
30 - 15Icono
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
15 - 15Icono
Andrey Rublev falla su segundo servicio, doble falta

15 - 0Icono
El revés de Carlos Alcaraz se va fuera
Icono
¡JUEGO ALCARAZ! ¡Algo más complicado ante un Rublev que pone una marcha más, Charly sale adelante y mantiene el break de ventaja!
2 - 4Icono
[ SET 1 ]La volea de Andrey Rublev se va fuera
30 - 40Icono
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Andrey Rublev y consigue el punto

30 - 30Icono
Carlos Alcaraz no consigue superar la red con su volea
15 - 30Icono
El revés de Andrey Rublev se va fuera
15 - 15Icono
El revés de Carlos Alcaraz se va fuera
0 - 15Icono
Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Andrey Rublev

Icono
¡Juego en blanco de Rublev! Quiere empatar cuanto antes y pone una marcha más, al menos en su propio servicio.
2 - 3Icono
[ SET 1 ]El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
40 - 0Icono
Saque plano de Andrey Rublev, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera
30 - 0Icono
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera

15 - 0Icono
Saque plano de Andrey Rublev, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera
Icono
¡CONFIRMA ALCARAAZ! ¡Aprovecha su ventaja y pone el 3-1 para encarrilar el primer set del partido!
1 - 3Icono
[ SET 1 ]Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Andrey Rublev se va fuera
15 - 40Icono
Andrey Rublev estrella su golpe de revés en la red

15 - 30Icono
La dejada de Carlos Alcaraz se estrella en la red
0 - 30Icono
Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Andrey Rublev no puede precisar el resto y la bola se va fuera
0 - 15Icono
El revés de Andrey Rublev se va fuera
Icono
¡ROMPE ALCARAAAAAZ! ¡Se pone 2-1 con saque a favor! ¡Aprovecha los errores de Rublev para presionarle y toma la ventaja!

1 - 2Icono
[ SET 1 ]Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto
30 - 40Icono
El revés de Andrey Rublev se va fuera
30 - 30Icono
El golpe de derecha de Andrey Rublev se va fuera
30 - 15Icono
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera

15 - 15Icono
Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Andrey Rublev que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto
0 - 15Icono
Andrey Rublev falla su segundo servicio, doble falta
Icono
¡JUEGO ALCARAZ! Charly entra en juego con algo de confianza. Varios errores que permitieron a Rublev poner el 30 iguales.
1 - 1Icono
[ SET 1 ]Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Andrey Rublev se va fuera

30 - 40Icono
Andrey Rublev estrella su golpe de derecha en la red
30 - 30Icono
Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red
15 - 30Icono
Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Andrey Rublev que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto
0 - 30Icono
Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Andrey Rublev se va fuera

0 - 15Icono
Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Andrey Rublev se va fuera
Icono
¡Juego Rublev! Se sirve de su potente servicio para ganar el primer punto del encuentro.
1 - 0Icono
[ SET 1 ]Ace de Andrey Rublev con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz
40 - 30Icono
Andrey Rublev estrella su golpe de derecha en la red

40 - 15Icono
Saque plano de Andrey Rublev, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera
30 - 15Icono
Andrey Rublev estrella su golpe de revés en la red
30 - 0Icono
Saque plano de Andrey Rublev, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera
15 - 0Icono
Ace de Andrey Rublev con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz

Icono
¡ARRANCA EL PARTIDO!
Icono
¡Ya saltan los dos jugadores a la pista de juego! ¡En unos instantes, tras el sorteo de servicio y el calentamiento, comenzará el partido! ¡Vamos con ello!
Icono
¡Nos espera un grandísimo duelo en estos cuartos de final! ¡No se lo quieran perder!
Icono
El ruso ha igualado su segundo mejor torneo de Cincinnati tras alcanzar los cuartos de final también en 2019, y llegó a disputar la final en 2021, pero perdió ante Alexander Zverev.

Icono
Andrey Rublev ha tenido un camino algo más duro jugando hasta tres tie breaks y cediendo un set en segunda ronda ante Popyrin.
Icono
Alcaraz, por ahora, ha tenido un camino algo apacible, yendo de menos a más durante su estancia en Cincinnati. Solo perdió un set ante Dzumhur en primera ronda.
Icono
Alcaraz ha ganado los dos últimos partidos que ha disputado ante Andrey Rublev (Nitto ATP Finals de 2024 y en Wimbledon este mismo año), ganando, incluso, sus dos partidos en pista dura (los dos en las Finales ATP).
Icono
Quinto duelo entre el tenista ruso y el español, con el murciano teniendo la tónica dominante en este enfrentamiento con 3 victorias y una derrota en los cuatro duelos previos.

Icono
¡Buenas tardes y sean bienvenidos a la narración del duelo correspondiente a los cuartos de final entre Andrey Rublev y Carlos Alcaraz!

Comentarios
0
