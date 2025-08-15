Alcaraz - Rublev | Sigue en directo el partido de cuartos en Cincinnati

40 - 30Fabuloso resto de revés de Carlos Alcaraz que no consigue devolver Andrey Rublev 40 - 15Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Andrey Rublev que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto 30 - 15El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera 15 - 15Andrey Rublev falla su segundo servicio, doble falta 15 - 0El revés de Carlos Alcaraz se va fuera¡JUEGO ALCARAZ! ¡Algo más complicado ante un Rublev que pone una marcha más, Charly sale adelante y mantiene el break de ventaja! 2 - 4[ SET 1 ]La volea de Andrey Rublev se va fuera 30 - 40Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Andrey Rublev y consigue el punto 30 - 30Carlos Alcaraz no consigue superar la red con su volea 15 - 30El revés de Andrey Rublev se va fuera 15 - 15El revés de Carlos Alcaraz se va fuera 0 - 15Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Andrey Rublev
¡Juego en blanco de Rublev! Quiere empatar cuanto antes y pone una marcha más, al menos en su propio servicio.
2 - 3[ SET 1 ]El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera 40 - 0Saque plano de Andrey Rublev, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera 30 - 0El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera 15 - 0Saque plano de Andrey Rublev, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera¡CONFIRMA ALCARAAZ! ¡Aprovecha su ventaja y pone el 3-1 para encarrilar el primer set del partido! 1 - 3[ SET 1 ]Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Andrey Rublev se va fuera 15 - 40Andrey Rublev estrella su golpe de revés en la red 15 - 30La dejada de Carlos Alcaraz se estrella en la red 0 - 30Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Andrey Rublev no puede precisar el resto y la bola se va fuera 0 - 15El revés de Andrey Rublev se va fuera¡ROMPE ALCARAAAAAZ! ¡Se pone 2-1 con saque a favor! ¡Aprovecha los errores de Rublev para presionarle y toma la ventaja! 1 - 2[ SET 1 ]Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto 30 - 40El revés de Andrey Rublev se va fuera 30 - 30El golpe de derecha de Andrey Rublev se va fuera 30 - 15El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera 15 - 15Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Andrey Rublev que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto 0 - 15Andrey Rublev falla su segundo servicio, doble falta¡JUEGO ALCARAZ! Charly entra en juego con algo de confianza. Varios errores que permitieron a Rublev poner el 30 iguales. 1 - 1[ SET 1 ]Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Andrey Rublev se va fuera 30 - 40Andrey Rublev estrella su golpe de derecha en la red 30 - 30Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red 15 - 30Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Andrey Rublev que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto 0 - 30Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Andrey Rublev se va fuera 0 - 15Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Andrey Rublev se va fuera¡Juego Rublev! Se sirve de su potente servicio para ganar el primer punto del encuentro. 1 - 0[ SET 1 ]Ace de Andrey Rublev con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz 40 - 30Andrey Rublev estrella su golpe de derecha en la red 40 - 15Saque plano de Andrey Rublev, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera 30 - 15Andrey Rublev estrella su golpe de revés en la red 30 - 0Saque plano de Andrey Rublev, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera 15 - 0Ace de Andrey Rublev con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz
¡ARRANCA EL PARTIDO!¡Ya saltan los dos jugadores a la pista de juego! ¡En unos instantes, tras el sorteo de servicio y el calentamiento, comenzará el partido! ¡Vamos con ello!¡Nos espera un grandísimo duelo en estos cuartos de final! ¡No se lo quieran perder!El ruso ha igualado su segundo mejor torneo de Cincinnati tras alcanzar los cuartos de final también en 2019, y llegó a disputar la final en 2021, pero perdió ante Alexander Zverev.
Andrey Rublev ha tenido un camino algo más duro jugando hasta tres tie breaks y cediendo un set en segunda ronda ante Popyrin.Alcaraz, por ahora, ha tenido un camino algo apacible, yendo de menos a más durante su estancia en Cincinnati. Solo perdió un set ante Dzumhur en primera ronda.Alcaraz ha ganado los dos últimos partidos que ha disputado ante Andrey Rublev (Nitto ATP Finals de 2024 y en Wimbledon este mismo año), ganando, incluso, sus dos partidos en pista dura (los dos en las Finales ATP).Quinto duelo entre el tenista ruso y el español, con el murciano teniendo la tónica dominante en este enfrentamiento con 3 victorias y una derrota en los cuatro duelos previos.
¡Buenas tardes y sean bienvenidos a la narración del duelo correspondiente a los cuartos de final entre Andrey Rublev y Carlos Alcaraz!
