Tenis

Alcaraz domina el calor y a Rublev y alcanza la semifinal en Cincinnati

El español domina al ruso con paciencia y control tras dos horas y 17 minutos y jugará la penúltima ronda (6-3, 4-6 y 7-5)

Carlos Alcaraz, durante su partido
Carlos Alcaraz, durante su partido AFP
Laura Marta

Laura Marta

Carlos Alcaraz se activa con la temperatura en otra jornada de infierno en Cincinnati donde él pone la cordura, la cabeza fría y la mano caliente. Valiente, paciente, mesurado con un saque con el que sufrió más de la cuenta, pero libre con ... la derecha para maniatar a Andrey Rublev, 27 del mundo, con dejadas a la red y acabar por sentenciarlo con la potencia. El ruso obligó a una subida de nivel propia de estas rondas, y Alcaraz aceptó. Ya en semifinales, a pesar del 11 del mundo, de ciertos momentos de precipitación y un saque que necesita mejorar ante las dos rondas que vienen. Pero, por el momento, ahí está ya, a dos pasos del título.

