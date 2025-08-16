Alcaraz domina el calor y a Rublev y alcanza la semifinal en Cincinnati

Carlos Alcaraz se activa con la temperatura en otra jornada de infierno en Cincinnati donde él pone la cordura, la cabeza fría y la mano caliente. Valiente, paciente, mesurado con un saque con el que sufrió más de la cuenta, pero libre con ... la derecha para maniatar a Andrey Rublev, 27 del mundo, con dejadas a la red y acabar por sentenciarlo con la potencia. El ruso obligó a una subida de nivel propia de estas rondas, y Alcaraz aceptó. Ya en semifinales, a pesar del 11 del mundo, de ciertos momentos de precipitación y un saque que necesita mejorar ante las dos rondas que vienen. Pero, por el momento, ahí está ya, a dos pasos del título.

Masters 1.000 Cincinnati Cuartos de final Carlos Alcaraz 6 4 7 Andrey Rublev 3 6 5

Entre quejas Rublev por el poco tiempo que hay entre saque y saque, tres segundos para que se ponga en marcha el reloj desde que la pelota se para en el punto anterior. Nervioso el ruso porque ha mejorado el cortado y la derecha le sale como un obús cuando pilla la pelota alta, pero se encuentra con un requiebro de Alcaraz en el tercer juego: un globito, una dejadita y una rotura para aliviar el marcador enseguida.

Había dicho el murciano que ante Nardi por fin había podido desplegar su mejor tenis. Instalado en ese nivel, solo piensa en subirlo, porque así lo exige Rublev y el propio torneo, tan cerca ya del final. Lo que al ruso le cuesta un mundo con su servicio, marcha más que liviano el español con el suyo. Y aprieta un puño detrás de otro, tranquilo para moverse con firmeza desde el fondo, arrear con la derecha, subir a la red, presionar al rival en los segundos saques, engañar al ruso en la cinta, donde siempre tiene problemas... Se centra Rublev, pero apenas son unos chispazos, un 0-30 con 4-3, pero sigue con un 55 % de primeros, y Alcaraz ni se altera. Hay repertorio para levantar el sustito y atrapar el primer set, al resto, en 35 minutos.

Es otra tarde infernal en Cincinnati, más de treinta grados y humedad. Parado el choque unos minutos porque hay algún desvanecimiento en la grada. Está acostumbrado el español, que es de Murcia, dijo, y ahí también hay calor. Pero hay cambio de camiseta y un minidescanso mientras Rublev se va al vestuario con las toallas de hielo por encima para mantener las revoluciones lo más bajas posibles, que todo va bien.

Altibajos y paciencia

Deja Rublev de quejarse por todo y entra en la pista con otra actitud, más ánimos hacia sí mismo que enfados. Y se nota en la pista. Suma sus turnos de saque sin dificultad alguna, mucho más seguro con ese primer golpe, y aprovecha un pequeño bajón de inspiración en Alcaraz para enseñar el colmillo. Un poco en el quinto juego con unos restos muy buenos y el colmillo entero en el séptimo, donde aguanta bien los golpes el español y lo hace dudar con su derecha. Una rotura que celebra porque sabe que ha encontrado una pequeña grieta, once errores el español, solo cuatro el ruso, y que él abre más con su servicio para igualar el choque con un 6-4 a su favor en 39 minutos.

Despierta el murciano, que lee mejor los saques de Rublev, al que le cuesta sacar a la ventaja y al deuce las caza todas Alcaraz. «Ahora la tortilla», le dice Samuel López cuando consigue una opción de rotura en el tercer juego. Una forma sutil de decirle que arriesgue ahí. Y lo intenta el de El Palmar, pero de puras ganas, se precipita y su derecha choca en la red. El nivel ha subido en ambos tenistas, y también la tensión, pero ahí se mueve muy bien el número 2 del mundo, que vuelve a restar a los pies del ruso y este no sabe que hacer con la pelota. Segunda bola de rotura. Se va acercando el murciano a su objetivo. «Buscándolo, buscándolo», le aconseja López cuando es el revés el que se queda en la red en esta segunda ocasión de 'break'. «Sigue, sigue», lo animan a pesar del error.

Levanta el dedo Alcaraz porque sabe que lo tiene, que está cerca, que se marca un puntazo de derecha y globo para mostrar que hay nivel para subir y subir, por mucho que haga el rival, y se regala dos bolas de rotura en ek séptimo juego. «Ve con todo, déjate todo», lo impulsa López. Y el pupilo cumple: derechazo abierto, derechazo paralelo y rotura. 5-3 y saque; el partido vuelve a estar de su lado.

Queda, es consciente Alcaraz, porque el saque no está del todo ajustado y Rublev es un pulpo al resto. Lo vuelve a confirmar para mantenerse en pie en el partido; en un juego en el que se marca el resto del torneo, a bote pronto, hacia delante con todo y con un revés que queda en la esquinita imposible cerca de la red. Y con la que suma el 5-4 para obligar a Alcaraz a un poco más.

Pero anda tranquilo el murciano en esta campaña en la que le ha ido de maravilla hasta el momento. Acepta la tarea y se empeña en el resto, aunque hay prisas y se quiere quitar los puntos a la primera. Por ahí no. Y toca volver a sufrir con el servicio cuando se cumplen dos horas de juego y las fuerzas han empezado a quemarse de tanto calor.

Asegura Alcaraz el 'tie break' con más holgura que en juegos anteriores, también se nota el cansancio en el ruso, que comete una doble falta de puros nervios porque enfrente está un Alcaraz que mete y mete presión, a dos puntos de las semifinales. «Vamos ahí, vamos ahí», no paran de repetirle. El murciano aprieta la empuñadura y aprovecha un segundo saque para presionar al ruso, que no se gira a tiempo y concede la bola de partido. Y en un partido estupendo, el final más amargo para el ruso, porque cede su plaza en la penúltima ronda con una doble falta. Pero eso es también Alcaraz, y la presión, y el repertorio y todo lo que es el murciano en las pistas de todos los torneos.