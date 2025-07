El Baloncesto Sevilla acudirá a la vía judicial si la plaza ACB le fuera denegada

El Baloncesto Sevilla, si fuera preciso, irá a tribunales para estar en la ACB defendiendo sus derechos tras conquistar en Madrid la segunda plaza de ascenso. Para sorpresa del club hispalense, desde al menos hora y media antes de que concluyera su plazo de inscripción en la ACB, el martes 15 de julio a las 23.59 horas, tienen en Granada la certeza de que la candidatura sevillana está descartada al no cumplir supuestamente con los requisitos que exigen los estatutos para convertirse en nuevo afiliado de la asociación presidida por Antonio Martín. Sin embargo, aún no existe pronunciamiento oficial de la patronal de clubes y el dictamen no debería producirse antes de la Asamblea General de la ACB de este próximo jueves. Entonces se dictará 'sentencia' y se conocerá, tras el pertinente estudio de la documentación presentada por la entidad hispalense, la decisión de la ACB.

Habrá fumata blanca o negra para el equipo sevillano, pero puede que este culebrón no acabe ahí porque en las oficinas del pabellón San Pablo piensan defender sus derechos hasta el final. En la ciudad nazarí dan por hecho el ascenso del Covirán en detrimento del Baloncesto Sevilla, que si hizo un esfuerzo mayúsculo para lograr subir en las canchas, tanto o más es el que ha realizado luego en los despachos, cumplimentando toda la documentación «en tiempo y forma», según el comunicado emitido en la madrugada del miércoles 16 de julio, apenas una hora después de que se cerrase el plazo, como respuesta a las noticias procedentes desde Granada en las que ya se anunciaba el ascenso granadino antes incluso de que la Asociación tuviera toda la documentación en su poder, pues el Baloncesto Sevilla asegura que apuró los tiempos hasta el cierre.

Si la Asamblea le denegara la plaza, el club hispalense ya tiene decidido que apelará a la vía judicial si fuese menester con tal de defender sus derechos deportivos tras rubricar el ascenso a la Liga Endesa, vía play off y Final Four, derrotando primero al Estudiantes y, luego, al Fuenlabrada. Según ha podido conocer este periódico, el Baloncesto Sevilla acudiría a las instancias oportunas en busca de medidas cautelares que le abrieran las puertas del ingreso a la ACB. Esa posible hoja de ruta es un pensamiento firme en estos momentos.

Existen varios precedentes de clubes que han ganado la partida a la ACB a la Justicia, entre ellos el entonces Betis Energía Plus en 2017, pero también el Gipuzkoa Basket, que en 2020 hizo valer sus derechos deportivos, al quedar segundo de la LEB Oro y con plaza de ascenso, pese a que la ACB suspendió aquella temporada los ascensos y descensos por culpa del Covid-19 ya que no pudo completarse la campaña. Finalmente, un auto judicial obligó al ascenso del club vasco el 1 de agosto. Esa decisión provocó que la Liga Endesa 2020-2021 se jugase con un total de 19 equipos, uno más de los habituales, lo que aumentó la carga del calendario, especialmente para los conjuntos de Euroliga y todos aquellos que disputasen competición europea. En este caso, si la ACB diera luz verde al ascenso administrativo del Covirán Granada, el Baloncesto Sevilla pelearía por que se repitiera ese escenario y el número de clubes se ampliase de manera excepcional.

Las explicaciones del presidente

Si el veredicto de la Asamblea General no le fuera favorable, no parece que el Baloncesto Sevilla vaya a arrojar así como así la toalla. Muy al contrario, está dispuesto a seguir defendiendo sus derechos porque considera que le asiste la razón y que tiene «todo en regla» aunque el mismo Pedro Fernández, en una entrevista a la agencia EFE este fin de semana, admitiera que «puede existir un informe negativo» con irregularidades en la auditoría que, en cualquier caso, el empresario considera «erróneo». «Antes de que ese supuesto informe se emita, quiero dejarlo claro: tenemos los certificados de deuda a cero», afirma el dirigente. «Sabemos que puede haber un informe negativo, pero también sabemos que es erróneo -subrayó-. En la Asamblea explicaré los errores porque sé el motivo. Presentaré la documentación para avalar las explicaciones«, avisaba el presidente del Baloncesto Sevilla, que efectivamente dispondrá de unos minutos en la Asamblea para intervenir ante el resto de socios (los clubes). «Me han trasladado que todo está basado en una pequeña partida que se acredita horas después o el día después, que ni siquiera está dentro de lo que es el capital de concesión, sino que es una parte de IVA. Pero todo está emitido correctamente el día 15 de julio», concreta.

Desde el Baloncesto Sevilla arguyen que están al corriente tanto con la Seguridad Social como con la Agencia Tributaria, con deuda a cero acreditada en ambos casos. Y también que se realizaron a tiempo las transmisiones financieras para abonar la cuota del canon, cifrada en más de 650.000 euros. Son requisitos indispensables para garantizarse la plaza. «Que no íbamos a subir a la ACB lo llevan diciendo desde el día que nos ganamos el derecho deportivamente. Se ha estado filtrando que las transferencias de dinero no se hicieron a tiempo y eso es falso, porque se realizaron antes del 15 de julio. Son cuestiones falsas o erróneas», sentenciaba en la citada entrevista el CEO del Hereda, confiado en que la Asamblea de la ACB dicte una resolución favorable a los intereses del Baloncesto Sevilla: «Tenemos todo bien presentado, hemos hecho todo lo que había que hacer. No hay que darle muchas más vueltas. Estoy convencido de ello», aseguraba Pedro Fernández, que la pasada semana recibió como refuerzo extra para el proyecto la ayuda de la Fundación Cajasol, ofreciendo el «apoyo financiero necesario para que no tenga dificultades para estar en la ACB», según explicó su presidente, Antonio Pulido.