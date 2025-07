La Fundación Cajasol asegura el respaldo económico al Hereda Sevilla para que juegue la ACB

El Hereda Sevilla piensa y trabaja en 'modo ACB'. Donde quiere estar. Desde el club que preside Pedro Fernández, CEO del Grupo Hereda, aseguraban que se había presentado «en tiempo y forma toda la documentación» exigida por la patronal de clubes para validar en los despachos la plaza que se ganó merecidamente en las canchas tras un esfuerzo superlativo de la plantilla dirigida por Gonzalo García de Vitoria. El club hispalense, que esta última temporada contó con el patrocinio de la marca Betis (ya no es así aunque en sus redes sociales no se haya producido aún el cambio) sigue trabajando en ese objetivo y en las últimas horas ha reforzado aún más sus vínculos con la Fundación Cajasol, respetada institución en la ciudad e históricamente muy ligada al baloncesto cuya predisposición supone toda una garantía.

De su apoyo al club daba constancia su presidente, Antonio Pulido, en declaraciones este jueves a Onda Cero Sevilla: «El club está en una situación complicada con la ACB para definir cuál es su plan financiero y lo que queremos es salvar para Sevilla a un club que nació en la antigua Caja San Fernando, y que ha estado muy vinculado a esta casa durante más de 25 años. Todavía no está concretada la forma, pero vamos a darle el apoyo financiero necesario para que no tenga dificultades para estar en la ACB. La concreción no está definida. He hablado con Pedro (Fernández) hace una hora y le he confirmado que lo vamos a anunciar. En las próximas horas lo iremos concretando. Estamos poniendo todo de nuestra parte para que eso suceda, para que Sevilla tenga ACB; otra cosa son los protocolos de la ACB. Si es por un tema de apoyo financiero, no va a haber problema», afirmaba Pulido. En este sentido, se están estudiando diferentes fórmulas que van desde el patrocinio hasta la copropiedad.

Todo apunta a que la comunicación oficial de la ACB respecto a los ascensos no se producirá hasta el 24 de julio, en su Asamblea General, pero desde este jueves, a siete días vista, el Hereda Sevilla se ha puesto ya en 'modo ACB' y así se explica que haya anunciado la continuidad de los tres jugadores del primer plantel que tenían contrato en vigor: Benite, Jelinek y Hughes. Tres piezas, por otra parte, no sólo indispensables del equipo, sino también para el vestuario.

Máxima predisposición

En todo caso, la noticia más importante anunciada por el club sevillano ha sido el respaldo al proyecto por parte de Antonio Pulido y la Fundación Cajasol, reseñado por el club en sus redes sociales a través de este comunicado: «Nos complace anunciar que la Fundación Cajasol se suma al proyecto del club, consolidándose como un apoyo institucional clave en esta nueva etapa. La apuesta de Fundación Cajasol representa un respaldo firme a los valores que defendemos: el compromiso con el deporte, la formación de jóvenes talentos y la promoción de la cultura del baloncesto en Sevilla y Andalucía. Su implicación no solo refuerza la estructura del club, sino que también refleja una visión compartida de crecimiento sostenible, impacto social y vinculación con nuestra comunidad. Agradecemos profundamente la confianza depositada por Fundación Cajasol y celebramos poder caminar juntos hacia un futuro ambicioso y lleno de ilusión. Seguimos trabajando con firmeza para construir un proyecto sólido y competitivo».

Sin duda, el Hereda Sevilla y Cajasol van de la mano. Hay buena sintonía entre las partes y el patronato, que ha estado muy unido al club desde los tiempos de la caja de ahorro y posteriormente el banco como propietarios, ha mostrado en todas estas semanas su máxima predisposición. Lo ha hecho directamente a través de Antonio Pulido o de representantes de la propia Fundación, como en la reunión del viernes de la pasada semana, cuando desde Cajasol se comprometieron al adelanto de parte de la subvención acordada para hacer frente al pago del Valor de Participación de la ACB, el canon de acceso, cifrado en 580.000 euros más IVA. En competir en la máxima categoría del baloncesto español, para que la capital hispalense no pierda la plaza en la élite que se ha ganado deportivamente, trabaja a máxima intensidad el Hereda Sevilla Baloncesto. Y en este camino ha encontrado, en una institución tan señera como la Fundación Cajasol, a un aliado de garantías.