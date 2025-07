Pedro Fernández, presidente del Baloncesto Sevilla: «Hemos hecho todo lo que había que hacer; confiamos en la Asamblea»

El rebautizado Baloncesto Sevilla mantiene su convencimiento de que su inscripción en la ACB es correcta y el Covirán Granada entiende que no es así y, de hecho, está ya planificando para Liga Endesa aunque no será hasta el 24 de julio cuando se conozca la decisión definitiva en la Asamblea General de la ACB. El malestar en el seno de la entidad hispalense es mayúsculo porque con el proceso de inscripción aún abierto, a un par de horas de su cierre, desde Granada se descartó su candidatura. Pedro Fernández, presidente del Baloncesto Sevilla, ha hablado este sábado en una entrevista concedida a EFE este sábado en la que reconoce que «puede haber un informe negativo» que considera «erróneo» y rebatirá en la Asamblea.

El dirigente considera que desde la dirección del equipo se ha hecho «todo lo que había que hacer» para garantizar de manera administrativa el ascenso del equipo a la ACB. Por eso, con la decisión en manos de la ACB, confía en la «lógica y soberanía» de la Asamblea del próximo 24 de julio, que decidirá si el equipo sevillano cumple con todos los requisitos, o si por el contrario, el Covirán Granada retiene su sitio en la máxima categoría nacional revocándole en los despachos el descenso deportivo.

Fernández admite que desde la propia ACB le trasladan que puede existir un «informe negativo» debido a unos supuestos errores a la hora de presentar el presupuesto, aunque según el empresario burgalés, todo se va a «acreditar» para que no haya dudas sobre la validez de sus actos: «Antes de que ese supuesto informe se emita, quiero dejarlo claro: tenemos los certificados de deuda a cero», afirma. «Sabemos que puede haber un informe negativo, pero también sabemos que es erróneo -remarca-. En la Asamblea explicaré los errores porque sé el motivo. Presentaré la documentación para avalar las explicaciones. Me han trasladado que todo está basado en una pequeña partida que se acredita horas después o el día después, que ni siquiera está dentro de lo que es el capital de concesión, sino que es una parte de IVA. Pero todo está emitido correctamente el día 15 de julio», explica.

Filtraciones que condicionan

«Que no íbamos a subir a la ACB lo llevan diciendo desde el día que nos ganamos el derecho deportivamente (tras vencer en la Final Four de ascenso al Estudiantes y el Fuenlabrada). Se ha estado filtrando que las transferencias de dinero no se hicieron a tiempo y eso es falso, porque se realizaron antes del 15 de julio. Son cuestiones falsas o erróneas», remarca. Así, el máximo responsable del Baloncesto Sevilla muestra su confianza en la «lógica y soberanía» de la Asamblea de la ACB, e insiste en que se ha cumplido con los plazos exigidos: «Sigo confiando totalmente en la soberanía y en la lógica de la Asamblea. Tenemos todo bien presentado, hemos hecho todo lo que había que hacer. No hay que darle muchas más vueltas. Estoy convencido de ello», asevera.

Tras las informaciones surgidas en los últimos días sobre qué equipo finalmente ocupará la plaza en la Liga Endesa, Fernández ha puesto el foco en la cantidad de noticias «negativas» que han «condicionado» todo el proceso, sobre todo a la hora de buscar apoyos y financiación: «Si días antes de presentar la documentación ya se publica que no vamos a ascender y que se queda el Granada en ACB, entiendo que hay una información interesada y que, obviamente, trata de condicionar el proceso de subida. O bien una de las partes ha informado desde su propio interés, pero sin mencionar claramente las fuentes, o bien quieren hacer daño. Lo que está claro es que han condicionado el proceso, eso es innegable», sostiene el presidente del Baloncesto Sevilla.

El refuerzo económico de Cajasol

Este hecho, según remarca el mandatario, ha afectado también a una decisión más «tardía» por parte de la Fundación Cajasol de Sevilla, que esta semana, una vez finalizado el proceso, reforzó su apoyo al club para tratar de devolver el equipo a la máxima categoría del baloncesto nacional. «No se hizo tres semanas antes por el condicionamiento que hubo. Con todo lo que se publicaba, es normal que la gente dude». En cualquier caso, Fernández destaca la importancia de contar con el apoyo de la Fundación Cajasol para este nuevo proyecto, que potenciará el «desarrollo económico» del club: «La anexión es clave para el fortalecimiento del equipo, es muy potente. El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, ha querido meterse hasta el final. Y eso implica un desarrollo económico mucho mayor al de las previsiones y va a ser mayor que el de muchos clubes. Viene un respaldo institucional mayor que el año pasado», enfatiza.

El presidente del Baloncesto Sevilla se congratula de conseguir un apoyo mayor y espera que todo el trabajo sirva para certificar el ascenso: «Mientras los demás han tenido sus adelantos de subvenciones, sus abonados y sus patrocinios, a mí me han vuelto a dejar solo, sacando de mi caja todo el dinero. Pensaban que no lo iba a conseguir, pero lo hemos conseguido», sentenció.