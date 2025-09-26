Xabi Alonso: «Me gusta ver sonreír a Vinicius»

Primer derbi para Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid. Le llega pronto, tras una corta pretemporada y solo seis jornadas de Liga, más un partido de Champions, pero tiempo suficiente para haberle dado un lavado de cara al equipo tras el decepcionante curso pasado, el último de Ancelotti: «Es un derbi, el ambiente es especial y potente, y espero que eso nos haga jugar con energía, concentración y calidad».

Ese ambiente del que habla Xabi ha tenido polémicos episodios en los últimos años, sobre alrededor de Vinicius y Courtois, los dos jugadores más odiados por la grada del Metropolitano. Xabi se aleja de todo este ruido: «He dicho ambiente potente, no caliente. Sabemos lo que hay en juego y queremos hacerlo bien. Hay que alejarse de todo lo que ha pasado y centrarse en el partido. Vini es un jugador fundamental para nosotros. Me gustó mucho el otro día, me gustó verle sonreír y la preparación para el derbi va a ser la misma de siempre».

Será la tercera vez que Alonso visite el estadio del Atlético como técnico. En sus dos anteriores ocasiones, empate y derrota con el Bayer Leverkusen: «Es diferente ir al Metropolitano con cualquier otro club o con el Madrid, por la rivalidad sana que hay. La clasificación ahora mismo no me dice mucho. Se puede aumentar la ventaja a doce puntos, pero es muy pronto y el Atlético va a poder aspirar a todo».

Y es que Xabi no piensa que el seis de seis sea barra libre para pensar que el equipo se va a ir a los cien puntos: «Es muy complicado acercarse a esos 100 puntos. Nos ha costado ganar estos seis partidos. Solo por saltar al campo, por el escudo o por la plantilla no vas a ganar. Hay que educarnos a salir activados a cualquier partido y en cualquier campo. Si es así sacaremos muchos puntos, pero si te relajas nos llevaremos un descuido».

Con su habitual discurso futbolero, Xabi reconoció que el equipo ha crecido sin balón y que, además de mantener esa línea, ahora debe apretar a la hora de atacar: «Hay que seguir convencidos de que estamos en la buena línea. Debemos intentar conseguir ser impredecibles con el balón, no tener solo una forma de atacar. Tenemos calidad técnica y física para jugar de diferentes formas en ataque. Y sin balón, ya hemos dado pasos hacia adelante y eso no lo podemos perder».

Para eso, arriba cuenta ya con Bellingham. No parece que vaya a ser titular en el derbi, pero Alonso ya visualiza su Madrid con Jude sobre el verde: «Él es un centrocampista ofensivo. Eso quiere decir que puede participar en la elaboración y en la finalización. Abarca mucho campo, tenemos que ser inteligentes para llegar a él y que pueda ser desequilibrante porque no es un jugador estático ni posicional».

Tampoco Mastantuono, una de las sensaciones de este inicio de temporada: Tiene muchas cosas buenas para la edad que tiene y llevar solo un mes y poco aquí. País nuevo, liga nueva, club nuevo... Me encanta su personalidad y calidad, y lo competitivo que es. Ese gen competitivo es fundamental en nuestro juego».