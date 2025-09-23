Xabi baja los pies a la tierra : «No hay que regodearse»

A pesar de tener solo 15 días de pretemporada y con un Mundial de Clubes que no permitió demasiadas licencias en vacaciones, este Madrid de Xabi Alonso tiene muy buena pinta. Le faltaba un goleada y un partido más redondo para darle más consistencia ... a su buen inicio de Liga, y lo logró en el Ciudad de Valencia. Coincidió con la mejor versión de Vinicius desde que el tolosarra es entrenador del Madrid. Con el '7' enchufado, este Madrid es más Madrid. «Vinicius ha hecho un gran partido, muy completo, y estoy muy contento por él. Ha tenido una actuación decisiva y muy importante».

Alonso reconoció que fue el partido más completo de todos los que lleva el Madrid esta temporada, pero evitó el confeti y el autobombo. Solo llevan 51 días de temporada. Queda mucha carretera: «Estamos en fase de crecimiento y construcción. Queda mucho por recorrer. Estamos haciendo una base sólida para ser competitivos en todos los trofeos. Es bueno que muchos jugadores se sientan importantes, pero hay que mejorar y hacer mejor algunas cosas. El camino es bueno, no solo por resultados, sino por la forma de hacer las cosas. Pero esto es solo el inicio. Tampoco hay que regodearse demasiado».

Xabi justificó las rotaciones por la carga de partidos. En el caso de Carvajal y Militao, además, por el largo tiempo de baja que han estado. No quería que jugaran tres encuentros consecutivos: «Tener jugadores de calidad facilita mucho. Jugadores que con poco entrenamientos entienden la idea, futbolistas flexibles que pueden jugar de distinta manera y en diferentes posiciones».

Como Mastantuono, que por fin vio portería. El argentino crece partido a partido: «Me siento cómodo. El equipo me ha hecho sentirme así. No es fácil llegar a un club nuevo, y adaptarse a una vida nueva, pero los compañeros y el club me hacen sentir muy cómodo. Por ejemplo, Carvajal ha ganado seis Champions y es una persona increíble», reflexionó el argentino, que desveló el futbolista que más le ha impactado en estos dos primeros meses en el Madrid: «Bellingham.. Tiene presencia, jerarquía… Es un jugador distinto».