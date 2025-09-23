Suscribete a
Muere Claudia Cardinale, musa del cine italiano, a los 87 años

la liga | levante 1 - real madrid 4

Vinicius habla en el campo y el Madrid llega embalado al derbi

El brasileño, autor del 0-1 y asistente del 0-2, juega su mejor partido en meses en la goleada del Madrid al Levante. Mbappé, con un doblete, ya suma siete tantos. En el Levante anotó Etta Eyong

Vinicius, en el momento del golpeo del 0-1
Vinicius, en el momento del golpeo del 0-1
Rubén Cañizares

Rubén Cañizares

El día después del Balón de Oro 2025, Vinicius dijo basta. O eso, al menos, pareció. De tener el premio en sus manos en 2024 y pasar lo que pasó, a acabar decimosexto en esta edición, justo en el momento en el que más ... ruido hay alrededor de su relación con Xabi y de su futuro en el club. En el Ciudad de Valencia, el brasileño se marcó su mejor partido en muchos meses. Golazo y asistencia para encarrilar la victoria del Madrid ante Levante, la sexta en seis partidos.

