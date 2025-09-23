Vinicius habla en el campo y el Madrid llega embalado al derbi

El día después del Balón de Oro 2025, Vinicius dijo basta. O eso, al menos, pareció. De tener el premio en sus manos en 2024 y pasar lo que pasó, a acabar decimosexto en esta edición, justo en el momento en el que más ... ruido hay alrededor de su relación con Xabi y de su futuro en el club. En el Ciudad de Valencia, el brasileño se marcó su mejor partido en muchos meses. Golazo y asistencia para encarrilar la victoria del Madrid ante Levante, la sexta en seis partidos.

Con el derbi del Metropolitano a la vuelta de la esquina, Alonso revolucionó el once. Descanso para Militao, Tchouaméni y Carvajal. Minutos para Asencio (como lateral derecho), Fran García y Ceballos. Y Carreras, como central. El gallego podría ser también arquitecto. O biólogo. No hay nada que haga mal. El fichaje del año. O de la década. Qué futbolista. Le ponga dónde le ponga Alonso.

Delante hubo un Levante muy serio. Al menos, en los primeros 20 minutos, donde Romero y Dela pudieron adelantar a los granotas con dos claras ocasiones, libres de marca, en sendos remates desde dentro del área.

Así obligó al Barça a remontarle un 2-0, pero el Madrid de anoche no fue el Barça de hace tres semanas. Es un tema muy serio este equipo de Xabi Alonso. Hasta ahora, ganaba pero dejaba tramos pequeños de buen juego. Más resultados que fútbol. Ante el Levante, fue un paso más allá en un campo encharcado, y no por lluvia. El riego se le fue de las manos.

El show de Vini, que comenzó en una posición más centrada, pero con el paso de los minutos acabó cayendo a la izquierda, su hábitat natural, tuvo como primer número un trallazo en el 20. Conducción en la frontal del área y con la derecha, bananita que despejó Ryan. El rechace lo mandaría Mastantuono al larguero.

El portero local volvió a salvar a su equipo poco después, en un zurdazo de Valverde que también se encontró con los guantes duros del australiano. Así que como no era cuestión de fuerza, sino de maña, Vinicius eligió lo segundo. En el 28, tras un robo de Arda en la salida de balón del Levante, Vinicius recibió en la derecha, levantó la cabeza, vio a Mbappé rodeado de seis jugadores del Levante y decidió meterle los tres dedos con el exterior de su bota derecha para poner el balón en el lateral de la red. Desde Milán, Modric, 'el croata que juega como brasileño', acariciaba un gatito.

La genialidad no la estropeó la celebración, algo que a veces suele hacer Vini. Bailecito, beso al escudo y dedicatoria a la grada donde estaban los aficionados madridistas. No hubo ni conato de vengatividad, contra nadie ni nadie. Bien hecho. 0-1

El 0-2 también tuvo al '7' como protagonista. En el 38, un balón perdido por el Levante en la medialuna del área del Madrid acabó en un pase vertical de Carreras a Vinicius que limpió a ocho jugadores del Levante. Condujo el brasileño, traspasó la divisoria y no se complicó. Pase hacia Mastantuono, que llegaba solo por su banda, y el argentino, ante la oposición de Dela, amagó por dentro para acabar saliendo por fuera y poner el balón en la escuadra con su pierna 'mala', la derecha. Primer gol de Franco con la camiseta del Madrid, el cuarto más joven de la historia del club, tras Rivera, Raúl y Endrick.

El 0-2 parecía ventaja suficiente, pero el Levante es un equipo peleón y volvió a hacer sufrir al Madrid en el inicio de la segunda mitad. En el 54, un centro de Romero lo llegó a taponar Huijsen, pero con tan mala suerte que el balón cogió una parábola diabólica a la que no llegó Courtois, pero sí Etta Eyong, que remató casi en la raya de gol.

El 1-2 dejó algo grogui al Madrid, pero faltaba la bala de Mbappé, que hasta ese momento estaba haciendo su partido más discreto de la temporada. Era una trampa. De repente, dos goles en dos minutos. El primero, de penalti, en el 64. Él se lo fabricó y el lo anotó. A lo Panenka. 1-3. Y en el 66, un pase al espacio de Arda lo definió Kylian sentando a Ryan antes de mandar el balón a la red ya sin portero. Partido finiquitado. Vinicius puso el cemento y los ladrillos, y Mbappé el tejado. 1-4 y líder al derbi.