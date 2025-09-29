Valverde habla claro: «Nunca me he negado a jugar de lateral derecho. Es mentira»

A Fede Valverde se le puede criticar de unas cuantas cosas, pero lo que nunca se le puede achacar es que no dé la cara. En las buenas, pero sobre todo en las malas, el segundo capitán del Madrid nunca se pone de soslayo. Este lunes, en Almaty, se puso delante de los medios y realizó un ejercicio autocrítico como pocos lo pueden hacer: «Hemos tenido muchas conversaciones entre los jugadores, como nunca había visto, y tenemos claro que en este equipo no se puede salir con la actitud que salimos en el derbi. Son partidos que no hace falta ni gritar en el vestuario para motivarse. Son cosas que no pueden ocurrir, ni en el Madrid ni en otros lados. Podemos fallar en muchas cosas, pero la actitud no se negocia», dijo el uruguayo.

Confesó Valverde que han sido dos días muy duros, «jodidos», y por eso adquiere relevancia el partido ante el Kairat, un rival menor, pero en un contexto complicado. Además del mal resultado del derbi, hay bajas importantes, como las de Carvajal y Alexander-Arnold, lo que deja sin laterales derechos a Xabi. Lo normal es que ahí juegue Asencio, pero también podría hacerlo Valverde, aunque a él no le guste: «No nací para jugar de lateral, no crecí jugando ahí. Fue un momento de emergencia lo de la pasada temporada y poder hacerlo bien me llenó de orgullo, pero siempre tuve la duda de si esos partidos pudieron ser un poco de suerte o una noche espontánea. Me cuestan cosas, como cerrar atrás en defensa, pero intento mostrar actitud y por eso las cosas me van bien ahí. Ganamos una Champions conmigo de extremo y otra conmigo en el medio. Siempre estoy a disposición, aprendo la posición nueva si hace falta, pero no me siento cómodo porque no crecí jugando ahí».

Reflexión de Valverde que vino acompañada de un desmentido. En los últimos meses algunos medios y periodistas han publicado que el uruguayo se ha negado a jugar de lateral derecho, con Ancelotti y con Xabi. El capitán es contundente: «Si lo digo, pueden tomarme de mentiroso. Pregunten al entrenador, siempre he dicho que estoy a disposición del equipo. Nunca me he negado a jugar en ninguna posición y es raro que salga algo así. Siempre doy lo mejor de mí en cualquier sitio. Podéis preguntar a Ancelotti, a Zidane o a Xabi. Y también a los compañeros. El que juega de titular tiene que abrazar esa oportunidad como si fuese la última. Siempre estoy para el equipo y siempre voy a morir por el Real Madrid»

Valverde quiere jugar en el centro del campo, más claro ya no puede ser, pero eso es compatible con ayudar en situaciones de emergencia desde otra zona del campo y, también, con reconocer que su inicio de temporada no está siendo bueno en ese rol de doble pivote: «Estoy un poco frustrado. Soy consciente de cómo estoy jugando, soy el primero que sabe cuándo las cosas no salen. Es verdad que había empezado bien este nuevo proyecto, creo que jugué bien en el Mundial, pero ahora me cuesta mucho más sentirme cómodo en el campo».

Tras Valverde habló Xabi Alonso, que ya quiere pasar página del derbi: «A la hora de dar dos pasos hacia adelante, a veces hay que dar uno para atrás. No hay que quedarse solo con la actitud en el derbi, sino también con razones futbolísticas, porque no estuvimos a nuestro mejor nivel. Duele, ha dolido, pero ya estamos en modo Champions».