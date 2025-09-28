El Madrid se queda sin laterales derechos tras la lesión de Carvajal, que ve peligrar el Clásico ante el Barcelona

Carvajal se lesionó en el derbi ante el Atlético en el Metropolitano

Nueva crisis defensiva del Real Madrid. Por si no fuera poco con el desastre en la retaguardia ante el Atlético en el Metropolitano, que le endosó una 'manita' a los de Xabi Alonso, el conjunto madridista ve cómo su enfermería se agranda en este inicio de temporada, algo que ya llenó de incertidumbre distintas partes del curso anterior con Ancelotti al frente.

El actual líder de LaLiga no solo cayó goleado por los de Diego Simeone, cayendo por primera vez en lo que va de temporada, sino que además se quedó con las serias dudas en el estado físico de varios de sus pilares defensivos: Éder Militão y Dani Carvajal. El central brasileño y el lateral madrileño dejan en cuadro la zaga madridista, que aún cuenta con las ausencias de Ferland Mendy, Trent Alexander-Arnold y Antonio Rüdiger.

En el caso del defensa de São Paulo las buenas noticias son que sufre lesión ósea y su dolencia queda en una fuerte contusión de tobillo. Dice adiós al partido contra el Kairat Almaty en la Liga de Campeones, pero el cuerpo médico madridista espera que pueda estar en condiciones de jugar el sábado ante el Villarreal en LaLiga.

Mientras que con el internacional español, quien sufrió un fuerte pisotón en el derbi de Nico González, la historia es bien distinta: sufre una rotura muscular en el sóleo de la pierna derecha tras las pruebas a las que se sometió este domingo en la ciudad deportiva de Valdebebas. El club estima entre cuatro y cinco semanas de baja, mientas que no espera al ex del Liverpool al menos hasta noviembre.

Así las cosas, el equipo de Xabi Alonso se queda sin sus dos laterales derechos durante el próximo mes de competición, y deja en seria duda la participación de estos en el Clásico ante el Barcelona, que tendrá lugar el próximo domingo 26 de octubre.