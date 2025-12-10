La intrahistoria de la primera vez que Xabi Alonso se fue del Real Madrid

24 de mayo de 2014. El Madrid gana, por fin, la décima. 3 de julio de ese mismo año. El Madrid anuncia el fichaje de Toni Kroos. 29 de agosto de ese mismo verano. El Bayern anuncia la contratación de Xabi Alonso. A simple vista, ... pueden parecer tres hechos aislados en un corto espacio de tiempo, pero ninguno se entiende sin el otro. Esta es la intrahistoria de la primera vez que Alonso se marchó del Madrid, hace once años y medio, en busca del refugio de un Guardiola que este miércoles puede convertirse en su verdugo. El fútbol.

«Hasta llegar a Xabi, Guardiola necesitó un año», recuerda Martí Perarnau, el exatleta y escritor, autor de libros como 'Herr Pep'. Cuando el técnico catalán aterrizó en el verano de 2013 en Múnich, se encontró con un doble mediocentro titular, Javi Martínez y Schweinsteiger, que no le convencía. Al primero lo mandó a jugar de central, y el segundo cayó por sí mismo por su declive físico. Así que Guardiola miró al resto del equipo y decidió probar con Kroos ahí, pero en ese momento Toni era un '10' más que un '5' y sus problemas a la hora de recibir y girarse no le dieron fiabilidad. Sí le funcionaba Thiago, pero se lesionó de gravedad la rodilla a mitad de temporada, y también le convenció la reconversión de Lahm, un lateral derecho que mutó a un digno organizador.

Así acabó Guardiola su primera temporada en el Bayern. ¿Suficiente? No. Lo que realmente necesitaba y quería no lo había encontrado aún. Echó un vistazo a la cantera, a ver si había un Busquets, pero no lo detectó. Miró también a sus principales rivales, y vio algo en Kimmich, pero no aún tanto como para pedirle a Rummenigge que lo comprara. Eso sucedería ya en 2015. Antes, a Guardiola se le abrió el cielo cuando a mediados de agosto de ese verano de 2014 recibió una llamada de Xabi Alonso. El tolosarra había tomado la decisión de irse del Madrid y entendía que el mejor sitio era el Bayern. Por la necesidad que tenía de un jugador de su perfil, por el respeto que le merecía un club como el Bayern y, sobre todo, por cerrar el círculo de una carrera brillante, dirigida en la mayoría de sus equipos por los mejores entrenadores del mundo.

«Pep se compraba el mediocentro que necesitaba y a Xabi lo iba a dirigir el entrenador que él deseaba» Martí Perarnau Autor de 'Herr Pep'

Rafa Benítez en el Liverpool y Pellegrini, Mourinho y Ancelotti en el Madrid. Solo le faltaba Guardiola: «Fue un acuerdo de mutuo beneficio. Pep se compraba el mediocentro que necesitaba y a Xabi lo iba a dirigir el entrenador que él deseaba», recuerda Perarnau. Y es que Xabi, además de tener la sensación de haber cumplido con su misión en el Madrid, ya tenía en la cabeza el entrenador que es hoy. Y bajo ese prisma, aquel Madrid de Carletto ya no le era suficiente. Alonso admiraba a Ancelotti, pero creía que su metodología no iba acorde a los tiempos y no quería quedarse estancado en esa fase de aprendizaje que él estaba llevando a cabo a la vez que seguía siendo futbolista. Temía que su progresión se estancara y era justo todo lo contrario lo que iba a vivir en los dos años que firmó con el Bayern: «Estaba ávido de ampliar experiencia y conocimiento, y para eso consideraba a Pep el mejor. Su corazón era de futbolista, pero su alma ya era de entrenador», confiesa Martí.

Alonso y Xabi hicieron migas desde el primer día. Ni siquiera los calientes clásicos de la época Pep-Mourinho agrietaron una íntima relación en la que hasta se bromeaba con aquellos duelos Madrid-Barça que tanto dieron que hablar. Alonso le hizo saber a Pep que él simplemente acató órdenes, por si acaso Guardiola guardaba alguna rencilla, pero no era el caso. Para el catalán era un tema olvidado. Por completo.

En lo familiar, también hubo flechazo desde el primer momento. Cristina, la entonces mujer de Pep, y Nagore, la esposa de Alonso, se hicieron muy amigas y los hijos de ambas parejas también encontraron puntos en común, pese a la diferencia de edad. Esa fue la primera vez que Xabi dijo adiós al Madrid. Veremos si hay una segunda este jueves.