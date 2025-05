Si es verdad que el infierno son los otros deben estar todos en X, ese patio de monipodio que confabula contra sí mismo y que expande vitriolo las veinticuatro horas del día. Nadie se salva, van a por el pleno sin descanso, son como buitres ... acechando la carroña, agazapados esperando a que alguien resbale al fin con la cáscara de plátano. Unos y otros, de León XIV para abajo, entramos tarde o temprano en esa macabra lotería, el juego del despedazamiento que, como con el perro rabioso, sólo sana muerta la cuenta. Será lo primero que haga cuando me jubile, acabar con X e Instagram. Víctor Muñoz, el chaval de la cantera merengue que marró el empate frente al Barça, sabrá bien de lo que hablo. Twitter Real Madrid comiéndose por los pies a uno de los suyos por fallar un gol.

De esa carnicería no se ha salvado por supuesto Florentino, a quien se acusa de darle oxígeno a Laporta. Ni Ancelotti, de quien se asegura que no tuvo bemoles para tomar decisiones drásticas, el famoso látigo. Modric es un carcamal, Lucas un ex jugador, a Vinicius no hay quien le meta en vereda, Rodrygo está forzando su adiós… El único que sirve es curiosamente el que ya no está, Kroos, a quien estos mismos profetas del pasado pretendían malvender hace unos años porque no valía para el Madrid. Por decir estas cosas yo soy un periodista oficialista, un vendido al poder. Nadie sabe nada salvo aquel que se refugia en el anonimato de las redes sociales.

Siempre me ha parecido que, en líneas generales, la afición del Real Madrid es muy blandita y se viene abajo a la primera curva que surge en el camino. La del Barça, sin embargo, sabe reponerse más rápido y tiene la virtud de comerciar con una mercancía caducada que, pese a todo, compran muchos merengues. Hay madridistas que me dicen que ya está bien de hablar tanto de Negreira, que el fútbol ha dejado mucho que desear y, por primera vez lo reconozco, estoy a punto de tirar la toalla para gritar que sí, que el mayor escándalo de la historia del deporte español no fue ese sino que el otro día se colara desde el VAR esa exclamación de «menos mal». ¿Para qué queremos el mejor estadio del mundo si resulta que no juega de lateral? Estos madridistas inmaduros y con la mandíbula de cristal se merecerían tener a Laporta de presidente aunque sólo fuera durante un día. Rezo para que Florentino no se canse de tanto berzas ni pille tampoco un catarro.