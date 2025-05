Cómo son los padres, ¿eh? El de Yamal, que se llama Mounir, llamó el miércoles por la noche al 'Chiringuito' para decirnos que sólo habíamos contemplado un diez por ciento de las capacidades reales de su hijo. Supongo que se referiría a que el chico ... tiene 17 años (sí, sí, 17, un dato sorprendente) y un largo camino por recorrer. No sé si lo del diez por ciento lo dijo a la buena de Dios o porque es así, está comprobado científicamente y Lamine se dosifica adrede. También cabe la posibilidad, remota eso sí, de que el señor Nasraoui exagere. Pero si el padre tuviera razón y Yamal ocultara el noventa por ciento de sus superpoderes restantes, estaríamos asistiendo sin lugar a dudas al nacimiento del mejor futbolista de todos los tiempos. Ese futuro distópico, con Mounir omnipresente y la policía del Pensamiento controlando lo que decimos sobre el chaval, no parece demasiado atractivo, la verdad sea dicha.

Antes de dar con mis huesos en la cárcel por díscolo diré que, si Yamal logra sobrevivir a la catarata de elogios desmedidos que lleva recibiendo desde que tenía 15 años, es probable que acabe siendo un jugador de fútbol interesante. Puede que el adjetivo parezca rácano o que alguien crea que lleva implícita una carga de mala fe hacia el chaval porque yo soy madridista, pero no hay nada de eso. Lo único que pasa es que yo he visto a Maradona y a Cristiano, a Weah y a Van Basten, a Zidane, Ronaldo, Del Piero y Hugo Sánchez, a Cruyff, Messi, Ibrahimovic, Butragueño, Falcao y Gullit. Lo único que pasa es que tengo más años que Lamine y su padre juntos.

Dumfries se estará preguntando cómo es posible que el jabón se lo estén frotando sólo a Yamal cuando él, que también tiene espalda, marcó dos goles, dio una asistencia y fue elegido MVP de un partido que acabó con empate a 3 en Montjuic. Bienvenido a España, Denzel, aquí todo es desmedido, mediterráno, festivalero. Me apetece aclarar que, de existir un Balón de Oro para futbolistas de 17 años, mi candidato sería Lamine, pero que si tuviera que elegir hoy sin tener en cuenta la edad, sin ser padre de ninguno de los jugadores y por lo visto esta temporada, me quedaría con Raphinha o con Dembélé. Y si hablamos sólo de fútbol, creo que Vinicius, Mbappé o Bellingham son mejores que él. Y ojalá que nadie se ofenda conmigo por esto que digo, me retire el saludo o me denuncie por rebelde y acabe mis días en la habitación 101.