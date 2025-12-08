La jornada 15 en Primera División dejó varias acciones controvertidas en lo que al arbitraje se refiere, siendo las más llamativas la expulsión de Milla, del Getafe, después de insultar a Buchanan cuando el del Villarreal le propinó un pelotazo estando en el suelo, ... y las tarjetas rojas a los madridistas Fran García y sobre todo Álvaro Carreras.

Oviedo - Mallorca

Expulsiones de Cazorla (89) y Fede Viñas (95), tras aviso del VAR. A Cazorla le habían enseñado amarilla y al otro solo le habían sancionado con falta. En ambos casos son entradas con los tacos al tobillo, por lo que ambas son rojas, pero debió verlo el árbitro en el campo, sobre todo la segunda.

Alavés- Real Sociedad

Minuto 45+2: Alberola sanciona penalti por mano de Elustondo. Es verdad que el balón le da en el brazo tras un mal despeje de un compañero, pero está a unos metros de este y tiene el brazo totalmente extendido. El balón le podía haber caído a un adversario.

Betis - Barcelona

Minuto 54: Penalti sancionado de Bartra por mano tras revisión del VAR. Acierto. Aunque antes le da en el cuerpo el brazo está por encima del hombro desde el inicio de la acción. La clave es cómo está el brazo cuando va a la disputa. El brazo lo tiene totalmente vertical.

Minuto 89: Penalti señalado de Kounde a Abde por derribarle. Es claro pues le zancadillea por detrás.

Athletic Club- Atleti

Minuto 25: Piden penalti por empujón de Giuliano a Nico Williams cuando este salta y se encuentra en el aire. Es verdad que le pone el brazo en la espalda para molestar, pero no hay desplazamiento. No se sanciona.

Minuto 47: Perdona una tarjeta a un jugador por insultar gravemente a otro. Lo hace en zona de banquillos, lo escuchan más participantes, y le perdona la roja. A partir de ese momento, me puedes decir q autoridad tiene para gestionar lo queda de partido...

Espanyol - Rayo Vallecano

Minuto 36: Pep Chavarría pierde el balón al borde del área donde se lo roba Dolan, que cae cuando el defensor quiere volver a recuperar balón. Sánchez Martínez pita penal pero se equivoca. El contacto es fruto de la disputa y el delantero se va al suelo voluntariamente, no porque haya sido objeto de falta.

Real Madrid - Celta

Quintero González ha demostrado tener muchísima personalidad. Ha estado muy afortunado con sus decisiones. No se ha dejado intimidar ni por el escenario ni por los jugadores y cuerpo técnico del Madrid. Expulsa a Fran García por dos amarillas, en sendas faltas con un espacio de un minuto, y muestra la segunda amarilla a Carreras por hacerle aspavientos. Posteriormente le rodean varios jugadores, y les amonesta por protestarle de forma reiterada. Es más, se va al banquillo y muestra otra roja por algo que entiende que no puede permitir.

El partido en sí tuvo tensión pero ninguna jugada polémica. A Carreras le amonesta por protestar y seguidamente le dice: «Eres malísimo», por lo que le muestra tarjeta roja. Endrick le protesta de forma airada desde el banquillo, y también le expulsa con roja directa. Lo normal es que ambos sean castigados con dos partidos cada uno.

Carvajal que se encontraba en el túnel desde vestuarios sin poder hacerlo le hace comentarios sobre su actuación y también puede ser sancionado, aunque al estar lesionado, tendrá poca relevancia.

La otra polémica de la jornada es la expulsión de Milla. Buchanan le da un balonazo con el balón en juego cuando había caído al suelo, este se levanta, se va hacia el jugador del Villarreal y delante del asistente y cuarto árbitro, le dice: «Eres un hijo de puta». Lo que hace Buchanan es un gesto que podemos considerar «feo», pero no se puede considerar agresión, ni mucho menos. Es una acción lícita, al estar el balón en juego. ¿Cuántas veces un jugador da un pelotazo a otro para provocar una saque de banda, córner o puerta a su favor? El árbitro lo que no puede ni debe hacer es oídos sordos, o cerrar los ojos, para perdonar los errores de Milla o Carreras, entre otros. Y lo que menos podemos hacer es justificar dichas acciones, y a su vez criticar a los colegiados cuando las decisiones han sido correctísimas. Esto es fútbol, Papá.﻿