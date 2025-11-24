Suscribete a
real madrid

A Xabi se le aparecen los fantasmas de Lopetegui y Benítez

A falta de buen juego, a Alonso le sostenían los resultados, bastantes buenos hasta la victoria del clásico. El rendimiento, de mas a menos hasta un alarmante bajo nivel, deja muy tocado al técnico

El polémico gol que supuso el 2-2

Xabi Alonso, en el banquillo del Martínez Valero
Xabi Alonso, en el banquillo del Martínez Valero efe
Rubén Cañizares

Rubén Cañizares

Madrid

Xabi Alonso va a cumplir esta semana su sexto mes como entrenador del Real Madrid y si algún madridista se quedó dormido en mayo, se levanta ahora y ve un partido de su equipo, pensará que Ancelotti sigue en el banquillo blanco. El Ancelotti ... de la última temporada, claro. Pero, seguramente, ese no sea el fantasma más temido que sobrevuela la figura del tolosarra.

