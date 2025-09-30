Suscribete a
esbozos y rasguños

El dilema Güler

«El turco lo tiene todo: instinto, desparpajo, calidad y, ahora, confianza»

Un caballo desbocado en Almaty

Güler controla el balón ante Arad
Javier Aznar

La certeza de Arda Güler en el once del Madrid plantea un dilema casi físico. Como mediapunta, es evidente que resulta peligroso cerca del área: se asocia a la perfección con Mbappé, llega con facilidad al gol y tiene instinto para el último ... pase. Su brillante partido en Kazajistán, con efecto analgésico tras el batacazo del derbi, así parece confirmarlo.

