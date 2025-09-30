Mbappé, sin consuelo: «Nunca vamos a olvidar lo que pasó en el derbi»

Mbappé suma ya 13 goles en 9 partidos. Disparado el francés en este inicio de temporada, pero ni sus boyantes números personales ni la manita en Almaty consuelan lo sucedido en el Metropolitano: «Nunca hay que olvidar, y no vamos a olvidar lo ... que ha pasado el fin de semana. Hoy ha sido otra competición, pero hay que seguir pensando lo que pasó en el derbi para ser mejores y no pasar otra noche así».

Es un buen inicio redimirse con una goleada en Champions, aunque el rival sea menor, y anotar tres goles, pero Mbappé se pone en modo exigente: «Un jugador como yo con cinco ocasiones, tengo que marcar cinco goles. Para eso me ha comprado el Madrid, tres está muy bien, pero pude marcar más. Voy a trabajar para ser más eficiente delante de la portería».

Mbappé estuvo cariñoso con Courtois, clave en su segundo tanto: «No sé si lo ha hecho queriendo, pero es un pase enorme. Ha hecho el 80% del gol y yo el 20%».

El post partido dejó también una anécdota en la sala de prensa del Estadio Central. Un periodista local quiso regalarle a Alonso un pez de plástico que decía en bucle '1, 2, 3, Hala Madrid', lo que provocó las risas del entrenador y de los periodistas allí presentes. El punto friki de un partido que dejó satisfecho a Alonso, y en el que negó que Vinicius se fuera rebotado por el cambio: «Siempre se tienen que gestionar los enfados, pero Vinicius no estaba enfadado. Hubo un comentario que los dos hemos entendido. No es lo que habéis pensado».