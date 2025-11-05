Suscribete a
ABC Premium
Exclusiva
Flick le dice a su 'staff' que dejará el Barça a final de curso: «Estoy muy cansado»

Esbozos y rasguños

El muro belga

El Real Madrid aguantó lo que pudo en Anfield gracias a las paradas, algunas inverosímiles, de un Courtois que parecía el niño holandés del cuento que sujetaba el dique con un dedo, evitando que todo se viniera abajo

Cuando el ruido se apaga

El muro belga
Javier Aznar

Javier Aznar

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Real Madrid aguantó lo que pudo en Anfield gracias a las paradas, algunas inverosímiles, de un Courtois que parecía el niño holandés del cuento que sujetaba el dique con un dedo, evitando que todo se viniera abajo. Pero estuvo demasiado poco acompañado bajo la ... pertinaz lluvia inglesa. El Madrid, pese a gastar más vidas que un gato callejero, terminó claudicando y encajando su primera derrota en Europa. Una derrota tan asumible como fea, porque muy poco fútbol ofreció el conjunto blanco, especialmente en una destemplada segunda parte. Solo Courtois mantuvo la cabeza fuera del agua.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app