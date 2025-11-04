Suscribete a
ABC Premium
Exclusiva
Flick le dice a su 'staff' que dejará el Barça a final de curso: «Estoy muy cansado»

El árbitro de ABC

Un penalti birlado a cada equipo en Anfield

La mano de Tchouamení era infracción y dentro del área; también la acción de Robertson con Güler

Las zancadillas de los árbitros y del CTA al fútbol de ataque

La mano de Tchouameni que Kovacs sancionó cuando creía que era fuera del área y legitimó cuando vio en el VAR que era dentro
La mano de Tchouameni que Kovacs sancionó cuando creía que era fuera del área y legitimó cuando vio en el VAR que era dentro REUTERS
Martínez Montoro

Martínez Montoro

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Aunque las decisiones arbitrales en Europa y en España sean parecidas, la respuesta de los jugadores en el continente es muy diferente. Apenas protestan y asumen dichas decisiones. Eso sí , en España la mano de Tchouameni creo que se hubiera sancionado y los jugadores siguen ... exagerando también en Europa cuando les tocan la cara , aunque el contacto sea muy leve.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app