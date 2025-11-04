Aunque las decisiones arbitrales en Europa y en España sean parecidas, la respuesta de los jugadores en el continente es muy diferente. Apenas protestan y asumen dichas decisiones. Eso sí , en España la mano de Tchouameni creo que se hubiera sancionado y los jugadores siguen ... exagerando también en Europa cuando les tocan la cara , aunque el contacto sea muy leve.

Minuto 32. Tiro a portería de Szoboszlai que Tchouameni intenta interceptar tirándose. Y lo consigue, ya que el balón le golpea en el brazo. Kovacs pita la infracción, pero fuera del área (el toque es dentro). El Var le llama, y en vez de pitar el consiguiente penal, que lo es, da balón a tierra, ya que ahora considera que no es mano. Error gravísimo.

📺 Tras revisar la acción en el 𝗩𝗔𝗥, Istvan Kovacs decide 𝗻𝗼 𝘀𝗲𝗻̃𝗮𝗹𝗮𝗿 𝗽𝗲𝗻𝗮𝗹𝘁𝗶 por mano de Tchouameni. #UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/3MWHZZh3Tc — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) November 4, 2025

Minuto 38. Güler se adentra con el balón controlado en el área y cuando quiere armar la pierna para rematar Robertson le pone la pierna impidiendo que remate. No sancionan nada, pero como he explicado en las últimas jornadas, eso se debería considerar zancadilla.

El toque en la cara que Vinicius reclama como penal

Minuto 39. Vinicius se queja de un golpe en la cara cuando está dentro del área y con el balón en sus pies. No es penal, porque el defensa 'red' le toca levemente la cara, pero no le golpea.