Cuando el ruido se apaga

El Madrid ya no busca tanto quién es, sino cómo y cuándo quiere ser

Javier Aznar

Tras una semana en la que la humareda del 'caso Vinícius' opacó la victoria en el Clásico, la Bota de Oro de Mbappé y hasta el acuerdo de paz en Oriente Medio, el Madrid recibía a un Valencia que, incluso en sus horas más ... bajas, siempre ha sabido pescar en aguas revueltas en sus visitas al Bernabéu. La amenaza che, sin embargo, duró bien poco: el Madrid pudo dejar el partido resuelto al descanso, con los blancos llegando a gustarse por primera vez en lo que va de temporada.

