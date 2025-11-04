Suscribete a
ABC Premium
Exclusiva
Flick le dice a su 'staff' que dejará el Barça a final de curso: «Estoy muy cansado»

Liverpool 1 - 0 Real Madrid

Courtois evita una goleada, pero no la derrota

Liga de Campeones | Fase liga (jornada 4)

Mal partido del Madrid, ganado por el Liverpool con un gol de Mac Allister, que pudieron ser bastantes más si no es por la brillante actuación del belga

Champions: clasificación y resultados

Courtois ataja un balón
Courtois ataja un balón Reuters
Rubén Cañizares

Rubén Cañizares

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Madrid de Alonso ya sabe lo que es perder en Champions. Como hace doce meses, fue muy inferior al Liverpool en Anfield. Entonces estaba Ancelotti. Ahora Xabi, pero se parecieron bastantes ambos equipos. Como Courtois. Evitó una debacle en noviembre del pasado año ... y repitió performance. Amargo reconocimiento.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app