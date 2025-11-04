Courtois evita una goleada, pero no la derrota

El Madrid de Alonso ya sabe lo que es perder en Champions. Como hace doce meses, fue muy inferior al Liverpool en Anfield. Entonces estaba Ancelotti. Ahora Xabi, pero se parecieron bastantes ambos equipos. Como Courtois. Evitó una debacle en noviembre del pasado año ... y repitió performance. Amargo reconocimiento.

Liverpool 1 - 0 Real Madrid Liga de Campeones | Fase liga (jornada 4) Liverpool Mamardashvili; Bradley, Konaté, Van Dijk, Robertson (Kerkez, min.88); Mac Allister (Jones, min.78), Gravenberch, Szboszlai; Salah, Ekitike (Gakpo, min.79) y Wirtz (Chiesa, min.88).

Mamardashvili; Bradley, Konaté, Van Dijk, Robertson (Kerkez, min.88); Mac Allister (Jones, min.78), Gravenberch, Szboszlai; Salah, Ekitike (Gakpo, min.79) y Wirtz (Chiesa, min.88). Real Madrid Courtois; Valverde (Brahim Díaz, min.90), Militao, Huijsen, Carreras; Camavinga (Rodrygo, min.69), Tchouaméni, Bellingham, Güler (Alexander-Arnold, min.81); Vinícius y Mbappé.

Courtois; Valverde (Brahim Díaz, min.90), Militao, Huijsen, Carreras; Camavinga (Rodrygo, min.69), Tchouaméni, Bellingham, Güler (Alexander-Arnold, min.81); Vinícius y Mbappé. Gol 1-0, min.61: Alexis Mac Allister.

1-0, min.61: Alexis Mac Allister. Árbitro Itsván Kovács (ROU). Amonestó a Mac Allister (min.52) por parte del Liverpool. Y a Vinícius (min.23), Huijsen (min.45+1), Bellingham (min.60) y Carreras (min.90+5) en el Real Madrid.

Si la primera parte hubiera sido un combate de boxeo, a los puntos hubiera ganado el Liverpool. A los puntos y al K.O., Courtois. El Madrid se marchó al descanso con un empate sin goles gracias al portero belga, brillante con cuatro paradas, una de ellas candidata ya desde noviembre a ser una de las mejores de la temporada.

En el minuto 27, Huijsen salió hasta el centro del campo para robarle una pelota dividida a Ekitike, pero la acción defensiva del central se convirtió en un pase al espacio para Salah y un dos contra uno del Liverpool. El egipcio levantó la cabeza y vio a Szoboszlai en el carril central, relamiéndose ante lo que era un gol seguro, pero cuando delante tienes a Courtois, lo único seguro es un milagro. Ayer no iba a ser una excepción

En cuanto Thibaut vio el balón salir de la bota de Salah dio tres pasos hacia adelante, se deslizó por el suelo y puso sus brazos en cruz para terminar levantando la pierna derecha, esa con la que mandó el remate de Szoboszlai a saque de esquina. Anfield se frotaba los ojos, no por la lluvia, sino porque no han visto un portero así jamás. Bueno, sí. Hace dos años y medio, en la ‘DecimoCourtois’ conquistada en Saint Denis. Y palmada por ellos.

Fue el antes y el después de un primer acto de claro color red. Szoboszlai lo intentó en otras dos ocasiones desde fuera del área, pero en ambas volvió a encontrarse con Thibaut. Como también le sucedió a Mac Allister ya en la prolongación.

El Madrid salió a Anfield con un tono conservador, algo extraño en él esta temporada. Xabi ya tiene su once, el del clásico, pero eso obliga a amputar la zona derecha, con Camavinga allí tirado, y algo perdido. Ni es extremo, ni es carrilero, ni es lateral. Tiene que hacer de todo eso, que no sabe, más ayudar a Valverde. Eduardo es un buen futbolista, pero no es una navaja suiza.

Solo disparó dos veces el Madrid entre palos antes del descanso. Ambos en el 44. Estuvo seguro Mamardashvili ante Bellingham y Guler. Seguramente, junto a Carreras, los mejores. El gallego, como ya hizo ante Lamine hace diez días, ejecutó una gran defensa ante Salah, que le buscó una y otra vez sin premio. El lunar del derbi se ha convertido en mancha de nacimiento.

Celebró Anfield en el 33 un penalti que nunca llegó a ser, aunque la grada ya se lo imaginara en su cabeza. Un lanzamiento de Szoboszlai se estrelló en un brazo recogido de Tchouaméni y el rebote le dio en el otro, este sí extendido. Pito falta Kovács, en el precipicio del área, pero cometió dos errores. La mano era dentro y, además, no era punible. Se lo indicó el VAR, lo cotejó en el monitor y Anfield gritó un ‘¡oooohhh!’ de frustración.

Courtois volvió a sacar sus guantes a pasear nada más regresar del vestuario. En el 47, dos saques de esquina consecutivos del Liverpool los remataron Virgil y Ekitike desde dentro del área pequeña. Los reflejos de Thibaut evitaron otros dos goles.

Su octava parada llegó en el 50, a un tiro libre de Szoboszlai. Puños duros del belga. Fue en una de las muchas faltas en la frontal que concedió el Madrid. Error de parvulario ante un equipo con el húngaro como lanzador y un quinteto de pívots para rematar, con bases que también saben manejar la cabeza.

En el 61, Szoboszlai aprovechó uno de esos balones parados para que Mac Allister, sin marca, rematara en la cara de Courtois. Ni Fátima hace tantos milagros. Estuvo un ratito el VAR mirando un posible fuera de juego del argentino, pero estaba en línea con Bellingham. O eso dijeron los monigotes. Ya saben, un acto de fe.

Fue justo con el 1-0 cuando Xabi puso a calentar a Rodrygo y Alexander-Arnold. Tarde. O señal de que en el banquillo no le convencía nada de lo que tenía. Ambas opciones no le dejan en buen lugar. Y traen de vuelta a la memoria a Ancelotti.

Lo intentó Mbappé con un par de acciones individuales, mientras el Liverpool buscaba esa transición que le cerrara el marcador. La encontró en el 87, con Salah, pero otra vez Courtois salió al rescate. Evitó una goleada, pero no una derrota.